Quatre éditeurs tentent de détruire Internet Archive et ses pratiques de prêt numérique

Dans le contexte : Fondée par Brewster Kahle en mai 1996, Internet Archive est une bibliothèque numérique conçue autour de l’idée d’« accès universel à toutes les connaissances ». Le référentiel offre un accès public gratuit à de vastes collections de livres, de films, de musique, d’applications logicielles, de jeux et à des milliards de pages Web. Il héberge également la Wayback Machine, un service qui permet aux utilisateurs de rechercher des versions antérieures de sites Web actuels et anciens.

L’une des offres les plus populaires et les plus controversées fournies par Internet Archive (IA) est son service de prêt numérique contrôlé (CDL), qui permet aux utilisateurs d’accéder à une bibliothèque numérique de livres. Les utilisateurs peuvent emprunter autant d’exemplaires d’un livre que l’IA et ses partenaires constructeurs en possèdent physiquement. En d’autres termes, si l’AI dispose d’un seul exemplaire d’un titre donné, il peut le prêter à une seule personne. Quiconque veut le lire doit attendre son retour. Les bibliothèques physiques fonctionnent ainsi depuis des décennies.

L’Electronic Frontier Foundation (EFF) explique que CDL est un moyen pour Internet Archive de maintenir les livres en circulation, en particulier lorsque les éditeurs ont perdu tout intérêt commercial et ont cessé d’imprimer et de vendre. Quatre des plus grands éditeurs voient les choses d’un point de vue différent. Hachette, HarperCollins, Wiley et Penguin Random House ont poursuivi Internet Archive en justice, alléguant que le service CDL viole les lois sur le droit d’auteur.

Le procès, intenté pour la première fois contre l’IA le 1er juin 2020, demandait une ordonnance d’injonction pour détruire « toutes les copies illégales » fournies par les archives numériques et pour faire payer à l’organisation à but non lucratif de San Francisco les dommages hypothétiques causés aux quatre les activités d’édition des entreprises.

La plaidoirie initiale dans Hachette c. Internet Archive s’est tenue ce lundi dans le district sud de New York. L’IA a déclaré qu’elle défendait les « droits numériques de toutes les bibliothèques » contre les quatre éditeurs, en expliquant si une bibliothèque avait le droit de créer et de prêter une copie numérique d’un livre (imprimé) qu’elle possède sans obtenir d’autorisation officielle. licence de l’éditeur d’origine en premier.

L’IA compte actuellement 1,3 million de livres au format numérique grâce au programme CDL. Selon la demande reconventionnelle de l’organisation, il s’agit essentiellement de « la même chose que le prêt traditionnel en bibliothèque » et ne cause aucun préjudice réel aux auteurs ou à l’industrie de l’édition. Les bibliothèques ont collectivement payé aux éditeurs « des milliards de dollars » pour mettre des livres dans leurs collections imprimées, a déclaré l’IA, et investissent d’énormes ressources dans la numérisation pour préserver ces livres.

« Les éditeurs exigent maintenant que ces millions de livres numérisés, non seulement soient rendus inaccessibles, mais soient détruits », a déclaré le fondateur d’Internet Archive, Brewster Kahle, lors d’une conférence de presse (ci-dessus). « C’est horrible. S’ils réussissent à détruire nos livres ou même à rendre beaucoup d’entre eux inaccessibles, cela aura un effet dissuasif sur les centaines d’autres bibliothèques qui prêtent des livres numérisés comme nous le faisons. Cela pourrait être l’incendie de la Bibliothèque d’Alexandrie. moment – ​​des millions de livres des bibliothèques de notre communauté – disparus. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :