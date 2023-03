Top 5 des téléphones portables uniques au monde

Les marques chinoises occupent actuellement trois places parmi les cinq premières marques mondiales de téléphones mobiles. C’est en termes de part de marché à l’échelle mondiale. Xiaomi, OPPO et Vivo ont tous une place dans le top 5. Si Huawei n’avait pas à affronter le groupe américain, il devrait figurer sur la liste, probablement numéro un. Après plus de 10 ans de croissance rapide, on peut affirmer que le marché chinois de la téléphonie est l’épine dorsale de l’industrie mondiale de la téléphonie mobile. Cependant, un problème qui existe sur le marché mondial de la téléphonie mobile est l’homogénéité des produits. Cela indique qu’il n’y a pas beaucoup de téléphones mobiles uniques dans l’industrie.

Nous pouvons maintenant acheter une variété de modèles de téléphones mobiles en raison d’une chaîne de fabrication très avancée et étendue. Cependant, même si plusieurs versions sur le marché peuvent avoir des marques et des modèles différents, les fabricants de leurs accessoires internes et même la fonderie qu’ils utilisent peuvent être les mêmes. C’est pour cette raison que la prospérité de l’ère des téléphones polyvalents il y a plus de 10 ans est impossible à reproduire pour les smartphones d’aujourd’hui.

En fait, les fabricants ont également pris conscience de ces problèmes et ont déployé beaucoup d’efforts dans la conception, la couleur et les matériaux de construction pour différencier la conception des téléphones mobiles. De plus, plusieurs téléphones mobiles aux looks incroyablement distinctifs sont actuellement disponibles sur le marché, grâce aux efforts de certaines marques. Aujourd’hui, nous allons jeter un coup d’œil aux téléphones mobiles les plus uniques qui ont honoré le marché ces derniers temps.

Top téléphones portables uniques

1. Meizu Zéro

La plupart des téléphones mobiles phares du marché prennent en charge la résistance à la poussière et à l’eau IP68. Cependant, si le téléphone mobile est transformé en un appareil complètement scellé, il gagne alors une place dans la liste des téléphones mobiles uniques. Une marque de téléphone portable a-t-elle tenté cela? Oui, la marque chinoise Meizu a et l’appelle Meizu Zero.

Meizu a tenu une conférence de presse pour Meizu Zero même si ce n’était que dans un petit bureau. Meizu Zero n’a pas encore été commercialisé. C’est la poursuite distincte de Meizu, et il pourrait s’agir du modèle le plus emblématique de l’entreprise ces dernières années.

Il n’y a pas de trou dans le Meizu Zero, comme indiqué précédemment. Le corps du téléphone n’a aucun espace, et uniquement la charge sans fil, pas la charge par câble. En plus de manquer de trous pour les haut-parleurs, ce téléphone transmet le son via une technologie de son d’écran unique. Les boutons réels ont également été transformés en boutons latéraux virtuels. La technologie eSIM a remplacé l’emplacement de la carte SIM. Meizu a finalement produit un téléphone mobile non poreux révolutionnaire en fusionnant toutes ces technologies.

Meizu Zero semble impeccable, mais il a en fait beaucoup de problèmes. En raison de contraintes techniques, il a une mauvaise expérience utilisateur et des coûts de fabrication élevés. Il a été développé en 2019 mais dès le jour de son lancement, on pouvait dire qu’il ne verrait pas le jour. En effet, ce n’était pas le cas.

2. Xiaomi Mi MIX Alpha

À partir d’aujourd’hui, si vous visitez le centre commercial Xiaomi, vous pourrez peut-être rechercher le Xiaomi Mi MIX Alpha. Il s’agit d’un téléphone mobile tout à fait unique qui coûte la somme incroyable de 19 999 yuans (environ 2 904 $). Cependant, Xiaomi n’a pas officiellement lancé cet appareil et ne l’a pas non plus retiré de ses étagères.

Samsung a dévoilé son premier téléphone mobile avec un écran pliable en 2019. Bien que les écrans pliables existaient avant l’appareil de Samsung, ces appareils n’étaient pas assez populaires pour susciter l’intérêt du public. Bien que Xiaomi n’ait pas sorti de téléphone pliable la même année, il a présenté quelque chose d’unique. Il a décidé d’adopter une approche différente et a produit le MIX Alpha, un téléphone mobile à écran enveloppant distinctif.

Il n’y a pas de cadre gauche ou droit mais il y a des bordures supérieure et inférieure très fines. L’écran du téléphone s’enroule vers l’arrière des deux côtés. L’écran de ce téléphone couvre également la majeure partie du panneau arrière ne laissant qu’une fine bande de céramique.

L’écran est pratiquement tout ce que vous touchez lorsque vous tenez ce téléphone mobile. Les autres téléphones portables sont incapables de fournir ce type d’expérience de préhension tactile. De plus, ce téléphone utilisait un système d’imagerie assez innovant et un capteur 100MP, tous deux extrêmement rares à l’époque.

Cependant, tout comme le Meizu Zero, le Xiaomi Mi MIX Alpha n’a pas vu le jour. C’était tout seul dans un coin du Xiaomi Mall. Tout c’était bon pour faire du tourisme et c’est tout. Au bout d’un moment, personne ne s’en souciait.

3. Aile LG

LG occupait autrefois une position importante dans l’industrie des smartphones. Cette centrale sud-coréenne a également introduit un nombre infini de produits emblématiques sur le marché. Il est regrettable que l’histoire ne s’enquière pas de vos antécédents ou de votre nom avant de vous tuer. À l’heure actuelle, LG a complètement cessé de rivaliser dans l’industrie de la téléphonie mobile. Le LG Wing, cependant, était l’un des modèles produits par LG au cours de ses dernières années dans l’industrie de la téléphonie mobile qui mérite d’être mentionné. En effet, c’est l’un des rares téléphones mobiles uniques au monde. Le LG Wing a été lancé dans la seconde moitié de 2020. LG a lancé ce téléphone à écran rotatif en même temps que Xiaomi a lancé le MIX Alpha tandis que Samsung et Huawei ont lancé des téléphones pliables.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Cet appareil est livré avec une conception divisée. La moitié supérieure sert de point d’appui, son écran principal peut pivoter de 90 degrés, révélant l’écran secondaire en dessous. À la fin, les deux écrans ressembleront à une forme de « T ». Il est indéniable que cette conception peut donner accès à LG Wing à des scénarios d’utilisation plus variés. Par exemple, vous pouvez utiliser l’écran secondaire pour contrôler les paramètres de l’appareil photo tout en utilisant l’écran principal comme viseur de l’appareil photo. Étonnamment, le téléphone LG Wing pèse 260 g. Il était 52 g plus léger que le Samsung Note 20 Ultra.

Dans l’ensemble, LG Wing a trop sacrifié sur la conception de l’écran rotatif. Même si c’était un bon téléphone, la plupart des gens ne l’aimaient pas.

4. Tecno Phantom X2 Pro

Malgré une part de marché parmi les dix premières marques chinoises de téléphones mobiles dans le monde, beaucoup de gens ne sont pas impressionnés par Transsion. Il a son marché de niche en Afrique et il est même appelé le marché de la téléphonie mobile « King of Africa ». Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que certaines grandes marques, il possède l’un des téléphones mobiles les plus uniques au monde. Le Tecno Phantom X2 Pro est un autre téléphone unique. De toute évidence, il n’est pas aussi unique que le Meizu Zero, le Xiaomi Mi MIX Alpha et le LG Wing. Cependant, il est unique à sa manière.

Le Tecno Phantom X2 Pro offre de nombreux aspects positifs malgré son style extérieur. Il s’agit du premier téléphone mobile au monde à disposer d’un objectif portrait rétractable de 50 MP. La majorité des autres téléphones portables n’ont pas cette capacité, ce qui permet de rétracter l’objectif de portrait arrière comme un objectif d’appareil photo. Contrairement aux trois autres téléphones mobiles uniques ci-dessus, le Phantom X2 Pro a vu le jour et reste sur le marché.

5. Lenovo Légion Y90

Les appareils de jeu mobiles ont subi des années de développement. Des fabricants comme Black Shark et Red Magic ont eu du succès dans cette industrie. Mais, le Lenovo Legion Y90 mérite en fait plus notre attention en termes d’originalité de conception par rapport à d’autres appareils.

En ce qui concerne la conception des modules de caméra arrière, il existe actuellement deux catégories générales pour les téléphones mobiles. L’une est la caméra centrale, que l’on trouve sur des appareils tels que Huawei Mate 50, OnePlus 8 Pro, Redmi K30 et autres. L’autre est la caméra latérale, qui est la plus courante sur le marché et n’a pas besoin d’être répertoriée. Il y a toujours quelques non-conformistes parmi la grande masse, et le Legion Y90 entre dans cette catégorie. Son module caméra est monté sur la « taille ».

Le Legion Y90 a été conçu comme un téléphone de jeu avec l’expérience du joueur à l’esprit lorsqu’il tient le téléphone horizontalement. Le module d’objectif est déplacé beaucoup plus bas car la plupart des joueurs tiennent leur téléphone horizontalement. Cela changera la sensation de l’appareil dans la main. Force est de constater que ce design est non seulement audacieux mais aussi une innovation réussie bâtie sur une connaissance approfondie de son propre positionnement produit. Le module de caméra rétrogradé de la Legion Y90 a certainement grandement amélioré l’expérience de jeu pour les joueurs sérieux.

Conclusion

Ce qui précède sont les cinq téléphones mobiles avec des conceptions, des formes ou des fonctionnalités très uniques. Ils intègrent certaines des meilleures technologies sur les téléphones mobiles, dont certaines sont des innovations ciblées basées sur des utilisateurs spécifiques. Si vous connaissez un téléphone portable unique qui peut facilement rejoindre cette liste, veuillez l’ajouter dans la section des commentaires ci-dessous.