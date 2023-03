Edge Browser sera bientôt votre nouveau portefeuille de crypto-monnaie

Microsoft met vraiment beaucoup d’épices dans le navigateur Edge ces derniers temps. La société est déterminée à s’emparer d’une part équitable du marché des navigateurs après plusieurs années d’observation. Récemment, nous avons signalé que la société avait ajouté des fonctionnalités telles qu’une nouvelle barre latérale et un moteur de recherche AI ​​au navigateur. Un nouveau rapport indique que la société basée à Washington travaille sur une autre fonctionnalité exclusive pour le navigateur Edge.

Il est rapporté que Microsoft teste secrètement un nouveau portefeuille de crypto-monnaie. La société a intégré ce portefeuille dans le navigateur Edge. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de portefeuilles cryptographiques tiers pour conserver ou gérer vos pièces numériques.

L’interface utilisateur du portefeuille du navigateur Edge

Un chercheur en logiciels du nom d’Albacore a partagé une capture d’écran qui montre que ce nouveau portefeuille peut être utilisé pour effectuer des paiements Crypto, servir de passerelle vers les applications DeFi et Web3.

La capture d’écran affiche également l’interface utilisateur du nouveau portefeuille de crypto-monnaie. Vous pourriez voir un explorateur pour les applications décentralisées, un fil d’actualités et une option pour acheter de la crypto-monnaie via Coinbase et MoonPay.

Microsoft a fait une déclaration officielle sur cette nouvelle fonctionnalité lors d’un processus d’intégration. Il se lit comme suit: «Il s’agit d’un portefeuille non dépositaire, ce qui indique que vous contrôlez totalement vos fonds. Nous n’aurons pas accès à votre mot de passe et à votre clé de récupération. Il est intégré à Edge, ce qui le rend facile à utiliser sans installer d’extension ».

Caractéristiques du portefeuille du navigateur Edge

Sur la page d’introduction du portefeuille, Microsoft n’a pas précisé les crypto-monnaies que ce nouveau portefeuille prend en charge. Cependant, une capture d’écran a révélé que les utilisateurs peuvent ajouter manuellement des jetons personnalisés à leurs portefeuilles.

Une bonne chose à propos de ce nouveau portefeuille est que les utilisateurs peuvent également parcourir et acheter des NFT sur tous les marchés populaires. Microsoft n’a pas officiellement publié le nouveau portefeuille car la société travaille toujours à le perfectionner.