Netflix travaille sur près de 90 nouveaux jeux pour sa plateforme

En bref : la poussée de jeu de Netflix est passée à l’overdrive. Au cours de près d’un an et demi depuis que Netflix a commencé à publier des jeux sur sa plate-forme, le géant du streaming a publié 55 titres, dont d’excellentes entrées comme Twelve Minutes et TMNT : Shredder’s Revenge, entre autres. Encore plus de jeux sont en préparation pour une sortie plus tard cette année et au-delà.

Leanne Loombe, vice-présidente des jeux externes chez Netflix, a déclaré qu’il y avait 70 titres en développement dans les studios partenaires constructeurs du monde entier en plus des 16 jeux sur lesquels les studios internes de Netflix travaillent également. Les nouvelles offres comprendront tout, des RPG et des jeux de puzzle aux aventures narratives et aux succès indépendants.

Loombe a déclaré que l’objectif de Netflix est de créer un large portefeuille de jeux, car ils pensent que tout le monde peut trouver de la joie dans les jeux s’ils découvrent celui qui leur convient.

Environ 40 jeux devraient sortir jusqu’à la fin de 2023 avec de nouvelles versions chaque mois. Les points forts incluent Mighty Quest: Rogue Palace, un jeu rogue-like d’Ubisoft qui se déroule dans le même univers que The Mighty Quest pour Epic Loot. La nouvelle entrée comporterait une formule améliorée avec un récit élargi et un gameplay révisé. Attendez-vous à ce qu’il tombe le 18 avril.

Terra Nil, quant à lui, est un constructeur de ville inversé qui doit sortir plus tard ce mois-ci. Vous y transformerez des paysages sans vie en paradis écologiques prospères, idéaux pour la faune. Le jeu utilise des paysages générés de manière procédurale pour s’assurer qu’il n’y a pas deux parties identiques. Des rivières sinueuses et des montagnes imposantes aux basses terres et aux océans, Terra Nil a tout pour plaire. Il sera lancé exclusivement sur mobile sur Netflix le 28 mars.

Ustwo Games a également été sollicité pour amener Monument Valley 1 et Monument Valley 2 sur la plate-forme de streaming en 2024. La première entrée a été un succès retentissant qui s’est vendu à plus de 26 millions d’exemplaires au cours de ses deux premières années, provoquant une suite pour Android et iOS dans 2017. Un troisième jeu de la franchise serait en développement.

