Le gouvernement chinois a lancé sa propre application de rencontres : « Maintenant, ils veulent que nous nous reproduisions comme des porcs »

La Chine a atteint le taux de natalité le plus bas jamais enregistré. Après la politique de l’enfant unique, il essaie d’encourager les mariages pour repeupler le pays.

La Chine a besoin de nouveaux mariages. Il a donc décidé de prendre les choses en main et d’appliquer ses stratégies de contrôle très solides pour que les gens tombent amoureux de lui. Romantisme mis à part, il y a aussi ceux qui ne considèrent la pratique que comme un moyen « de les faire se reproduire comme des cochons », écrit un utilisateur de Weibo. En revanche, l’année dernière, le taux de natalité en Chine est tombé à 6,77 pour 1 000 habitants, le plus bas jamais enregistré. Alors que le taux de mariage a diminué au cours de la dernière décennie, seuls 5,4 couples étaient mariés pour 1 000 personnes en 2021, contre six aux États-Unis.

Pour résoudre le problème, un service de Matchmaking parrainé par l’État. L’application s’appelle « Palmier Guixiet organise pratiquement des rendez-vous à l’aveugle, selon le China Youth Daily, géré par l’État. Une sorte de Tinder qui utilise les données des utilisateurs et à travers certains tests combine ceux qui, pour une raison mystérieuse, sont plus compatibles. En fait, ce n’est pas le seul effort de l’État pour encourager les gens à se marier, dans d’autres régions du Jiangxi, les gouvernements locaux organisent des événements pour socialiser les gens. Par exemple, dans le parc Ruizhou Fuya, 100 célibataires ont participé à une grande fête où, vêtus de vêtements traditionnels, ils ont pu « se rapprocher » les uns des autres, entrant en contact avec « la profondeur de la culture chinoise ».

Pourquoi les naissances ont-elles chuté en Chine ?

Derrière les efforts se cache le problème. Le nombre de mariés pour la première fois est tombé à 11,6 millions l’an dernier, soit près de 700 000 de moins qu’un an plus tôt. Le chiffre se traduit alors par une baisse des naissances, mais la Chine y travaille aussi. En février, la province du Sichuan a levé toutes les restrictions sur l’enregistrement des naissances, auparavant seuls les couples mariés pouvaient enregistrer les nouveau-nés. Pas seulement. Certaines provinces ont offert aux jeunes mariés des congés payés pour encourager les mariages. Dans la province du Zhejiang, en revanche, l’Etat propose une assurance maladie et un remboursement de 3 000 yuans (413 euros) pour les traitements de fécondation in vitro.

L’inversion de tendance est radicale, en effet en 1979 la Chine avait introduit la politique de l’enfant unique, un régime brutal qui par le contrôle des naissances, les avortements forcés et les stérilisations tentait de contenir l’augmentation démographique du pays. La politique de l’enfant unique a été abrogée en 2016, mais aujourd’hui la population fait face à un autre problème qui l’empêche de fonder une famille : le coût de la vie. Le journal The Guardian a rapporté une étude de l’Académie des sciences sociales de Shanghai qui traduit la difficulté en chiffres. En 2022, le coût pour élever un enfant en zone urbaine est d’environ 630 000 yuans (80 966 euros) de la naissance à 17 ans, les familles à faible revenu, en dessous de 50 000 yuans (6 747), dépensent plus de 70 % de leurs revenus pour un enfant . Des données en main, très probablement quelques concessions ou une appli de rencontre à l’aveugle ne suffiront pas à résoudre le problème de la Chine.

