Libérez votre expert en intelligence artificielle avec le chatbot Bard AI de Google

OpenAI a publié ChatGPT fin 2022, et depuis lors, le monde n’est plus tel que nous le connaissions. Certains grands acteurs ont immédiatement commencé à investir dans ce produit. Quand nous disons cela, nous entendons d’abord Microsoft. Mais il était clair que d’autres grands noms de l’industrie n’allaient pas rester les bras croisés. Google a depuis accéléré les travaux sur son propre chatbot alimenté par l’IA. En février, il a annoncé Bard AI. Plus récemment, Google a ajouté des capacités d’IA génératives à presque tous ses services. Mais vous devez savoir qu’il reste exclusif à quelques privilégiés. Hier, certains utilisateurs de Pixel ont reçu des invitations pour tester Google Bard. Aujourd’hui, l’entreprise l’a confirmé. Certains utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni peuvent déjà rejoindre la liste restreinte.

Qui peut tester le chatbot compatible avec l’IA de Google

Les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni pourront accéder à Bard AI de Google à partir d’aujourd’hui. La société a déclaré qu’elle « s’étendrait à plus de pays et de langues au fil du temps ». Google pense qu’il est important d’obtenir les commentaires d’un plus grand nombre de testeurs.

Tout comme ChatGPT ou Bing de Microsoft, les utilisateurs peuvent parler à Bard comme un ami en utilisant le langage naturel. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander à Bard AI de leur donner des conseils pour atteindre leur objectif de lire plus de livres cette année, d’expliquer la physique quantique en termes simples ou d’inspirer leur créativité avec un article de blog.

Bard AI diffère de Bing AI

A ce stade, Google voit ce LLM (Large Language Model) comme une expérience complémentaire à Google Search. Quant à l’interface, les utilisateurs trouveront quatre boutons sous chaque réponse : J’aime, Je n’aime pas, Actualiser et un bouton « Google it ». C’est similaire à Bing AI. Cependant, il ne possède pas ces fonctionnalités et utilise à la place l’espace sous la réponse comme zone de citation.

Il convient également de noter que Bing AI fonctionne sur GPT-4, la dernière itération d’OpenAI. Bard AI, quant à lui, est basé sur une « version allégée et optimisée » du LaMDA de Google. Google indique que ce dernier « sera mis à jour avec des modèles plus solides et plus puissants au fil du temps ».

Il existe également quelques différences dans la barre de saisie en bas de l’écran. Bard a une icône de microphone, indiquant une prise en charge possible de la synthèse vocale, contrairement à Bing. Microsoft a également une icône de balai à gauche du champ de saisie de texte pour démarrer un nouveau sujet, contrairement à Google.

C’est imparfait

Comme ses concurrents, Google affirme que les grands modèles de langage tels que LaMDA sont imparfaits et peuvent faire des erreurs. C’est logique, cependant, car ces produits tirent des enseignements d’un large éventail d’informations qui reflètent les préjugés et les stéréotypes du monde réel. Cela ne peut donc pas toujours être objectif.

Pour montrer comment Bard AI peut mal tourner, Google a partagé un exemple. « Lorsqu’on lui a demandé de faire des suggestions pour des plantes d’intérieur simples, Bard a présenté des idées de manière convaincante… mais il s’est trompé sur quelques points, comme le nom scientifique de la plante ZZ. »

Bien sûr, Google sait que si les chatbots alimentés par l’IA font fureur, ils sont imparfaits. Mais pour Google, la qualité et la sécurité sont des considérations essentielles. « Nous avons également intégré des garde-fous, tels que la limitation du nombre d’échanges dans un dialogue, pour essayer de maintenir les interactions utiles et sur le sujet. » Pour le moment, nous n’avons aucune information sur ce que sera la limite du nombre de conversations.

Malgré toutes les limitations potentielles et le potentiel de bugs, Google pense toujours que Bard en vaut la peine. Il semble que Google continuera à améliorer l’IA de Bard et à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ce dernier est particulièrement intéressant en termes de programmation, plus de langages et une expérience multimodale.