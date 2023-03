La caféine contenue dans le café et les autres boissons brûle les graisses et peut réduire le risque de diabète

Ceci est suggéré par une nouvelle recherche publiée dans BMJ Medicine par une équipe de recherche internationale qui a examiné la relation entre les niveaux de caféine dans le sang et le risque d’obésité et de diabète.

La caféine aide à brûler les graisses et peut réduire le risque de diabète. C’est ce que suggère une nouvelle recherche publiée dans le British Medical Journal of Medicine par une équipe de recherche internationale qui a examiné la relation entre les niveaux de caféine dans le sang et le risque d’obésité et de diabète, soulignant les avantages potentiels de la consommation de ce stimulant naturel. Le café est connu pour être une riche source de caféine, mais le thé et certaines boissons énergisantes contiennent également des quantités variables de cette substance. Par rapport à leur large diffusion (le café et le thé, après l’eau, sont deux des boissons les plus consommées au monde), les chercheurs mènent des évaluations approfondies des effets que leur consommation à long terme peut avoir sur la santé.

Il a été démontré que la caféine, nette des autres composés pouvant être présents dans différentes boissons, joue un rôle en influençant la quantité de graisse corporelle, un facteur qui à son tour peut déterminer le risque de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. En particulier, la nouvelle analyse a montré que des niveaux plus élevés de caféine dans le sang sont associés à un indice de masse corporelle (IMC) inférieur et à un risque plus faible de diabète de type 2.

Pour évaluer les effets spécifiques de la caféine par rapport à ceux d’autres composés, les chercheurs disposent d’une technique relativement nouvelle, appelée évaluation mendélienne, qui utilise des variants génétiques comme outil pour étudier la relation causale entre un trait (dans ce cas, la consommation de caféine) et un résultat. (poids corporel réduit et risque réduit de développer un diabète de type 2). Plus précisément, les chercheurs ont examiné le rôle de deux variantes communes des gènes CYP1A2 et AHR chez près de 10 000 personnes d’ascendance principalement européenne qui participaient à six études à long terme.

Les gènes CYP1A2 et AHR, en particulier, sont associés à la vitesse du métabolisme de la caféine dans l’organisme : les personnes présentant des variantes génétiques associées à un métabolisme plus lent de la caféine boivent en moyenne moins de café, mais ont des taux de caféine dans le sang plus élevés que les autres. les personnes qui le métabolisent rapidement pour atteindre ou maintenir les niveaux requis pour ses effets stimulants.

L’analyse a indiqué que « des niveaux élevés de caféine dans le sang prédits génétiquement sont associés à un risque plus faible de diabète de type 2 », expliquent les auteurs de l’étude, estimant qu' »environ la moitié (43%) de l’effet de la caféine sur la prédisposition au diabète de type 2 est médié par la baisse de l’IMC ».

Par conséquent, ce qui ressort n’indique pas que la consommation de boissons contenant de la caféine constitue un traitement de l’obésité, ni que l’augmentation de la consommation de boissons à base de caféine est un avantage, mais que les personnes présentant certaines variantes génétiques du métabolisme du café peuvent potentiellement brûler les graisses à un taux plus rapide que ceux qui n’en ont pas en tant que trait héréditaire, avec des avantages potentiels pour la santé.

Cependant, les résultats de l’analyse offrent « des informations importantes sur l’effet causal potentiel de la caféine sur l’adiposité ». [obesità] et sur le risque de diabète – a souligné le Dr Depender Gill de l’École de santé publique de l’Imperial College de Londres et auteur principal de l’étude -. Cependant, davantage d’essais cliniques sont nécessaires avant que les gens utilisent ces résultats pour modifier leurs préférences alimentaires. »

