Ce dongle LAN prétend éliminer les interférences audio du réseau

WTF ? ! Les audiophiles se donnent beaucoup de mal pour s’assurer qu’ils reçoivent la meilleure qualité sonore possible, mais cela vaut-il la peine de dépenser environ 100 $ pour supprimer les interférences audio dans les connexions Ethernet ? Une entreprise semble le penser, proposant un dongle qui prétend nettoyer le streaming audio.

La société d’équipement audio ifi a publié un petit appareil qui se connecte aux ports Ethernet pour supprimer les interférences de signal du son diffusé via la connexion supposée. Le produit unique, appelé iSilencer, semble cibler les audiophiles qui dépensent déjà beaucoup d’argent pour obtenir un son impeccable à partir de sources Internet telles que les services d’abonnement musical.

L’iSilencer se connecte au port Ethernet d’un routeur, à le socket Ethernet d’un appareil ou à une socket murale Ethernet. Un diagramme indique que cela fonctionne pour les appareils de diffusion en continu avec des connexions filaires, mais ne mentionne pas le WiFi, ce qui pourrait exclure des produits tels que des haut-parleurs intelligents ou des téléphones.

Les pages produits mentionnent une isolation galvanique premium, qui élimine les courants vagabonds en séparant les circuits électriques. Ils mentionnent également une mémoire tampon sans gigue et un suppresseur de tension transitoire pour se protéger contre les surtensions.

De plus, les concepteurs promettent que le dongle ne ralentira pas les vitesses Internet, prenant en charge les connexions gigabit. L’iSilencer comprend un boîtier blindé pour minimiser la perte de paquets et stabiliser les signaux.

On ne sait pas dans quelle mesure la version jointe de 90 $ améliore la qualité audio. Selon la page Amazon du dongle, l’iSilencer a été lancé le 23 février, mais apparemment aucun critique hardware ne l’a testé.

La page Amazon a une critique qui lui attribue cinq étoiles. Le critique, prétendant posséder une configuration sonore de 40 000 $, prévient que les accessoires et les câbles réseau devraient être la dernière chose dans laquelle les consommateurs investissent après des composants plus importants comme les haut-parleurs et les récepteurs. ifi décrit également l’iSilencer comme la version finale d’un système audio haut de gamme.

Les commentateurs sur les forums se moquent de l’appareil ou en expriment des impressions mitigées. Certains utilisateurs semblent entendre une légère différence de qualité sonore, tandis que d’autres revendiquent une amélioration significative.

Les testeurs d’Amazon pour un autre appareil ifi – un éliminateur d’interférences audio USB lancé en 2020 pour 60 $ – véhiculent un sentiment similaire. Il remplit la même fonction que le dongle Ethernet après avoir été branché sur les ports USB d’un ordinateur, et les testeurs indiquent un changement notable mais peut-être pas transformateur.

