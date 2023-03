Vous pouvez maintenant facilement convertir des textes en vidéos grâce à cette nouvelle IA

Startup Runway a annoncé le lancement d’un nouveau réseau de neurones, le Gen-2, qui offre une façon révolutionnaire de créer des vidéos. Cette technologie d’intelligence artificielle peut convertir n’importe quelle description textuelle en un clip vidéo de trois secondes, offrant un large éventail d’opportunités aux créateurs de contenu vidéo.

Contrairement au précédent générateur d’images textuelles Stable Diffusion, le réseau neuronal Gen-2 ne sera pas ouvert ou largement disponible dès le départ. Les utilisateurs peuvent accéder à la technologie en rejoignant une file d’attente sur le site Web de Runway ou via Discord.

Il est maintenant possible de générer des vidéos à partir d’une description écrite

Le concept de création d’une vidéo à partir d’une saisie de texte n’est pas nouveau dans le monde de l’intelligence artificielle. Les géants de la technologie ont déjà publié des documents de recherche sur des modèles d’IA texte-vidéo similaires fin 2022. Cependant, le modèle Runway Gen-2 se démarque car il sera disponible pour un grand nombre d’utilisateurs.

La capacité de l’IA à générer des séquences vidéo à partir de descriptions textuelles change la donne pour l’industrie. Cela pourrait simplifier le processus de production, réduire les coûts et permettre aux artistes de concrétiser facilement leurs idées. La technologie a le potentiel de transformer la façon dont nous créons des vidéos et de révolutionner l’industrie.

En utilisant le réseau neuronal Gen-2, les créateurs de contenu vidéo peuvent produire sans effort du contenu vidéo avec seulement quelques entrées de texte. La technologie AI générera des clips vidéo de haute qualité pouvant être utilisés à diverses fins. Comme les campagnes marketing, les publications sur les réseaux sociaux et même les films.

Le modèle Runway Gen-2 devrait changer la donne pour les petites entreprises et les startups qui n’ont peut-être pas les ressources nécessaires pour embaucher une équipe d’experts en production vidéo. La technologie offre une alternative abordable, permettant à ces entreprises de créer des vidéos de qualité professionnelle.

Dans l’ensemble, le modèle Runway Gen-2 est un développement passionnant dans le domaine de la technologie de l’IA. Il a le potentiel de changer la façon dont nous créons du contenu vidéo, le rendant plus accessible et abordable pour tous. À mesure que la technologie évolue, nous pouvons nous attendre à voir des solutions encore plus innovantes qui transformeront l’industrie.