La société de PC Acer vient de dévoiler un vélo électrique de 35 livres doté d’IA

Qu’est-ce qui vient de se passer? Acer est bien connu et respecté en tant que fabricant d’ordinateurs portables, de PC, de moniteurs et d’autres accessoires liés aux PC, mais il ne se limite pas à ce domaine. La société taïwanaise vient d’annoncer l’Acer ebii, un vélo électrique qui pourrait se démarquer d’un marché encombré grâce à sa multitude de fonctionnalités, dont certaines intelligences artificielles.

Avec sa conception à fourche unilatérale et son cadre en alliage d’aluminium, l’ebii à moteur unique ne pèse que 35 livres, ce qui le rend plus léger que la plupart des vélos électriques. Le moteur 250/350 W avec bus CAN 48 V et performances de couple de 40 Nm peut pousser le vélo jusqu’à 20 mph. Il dispose également d’une autonomie de 70 miles après une seule charge complète, qui prend deux heures et demie.

C’est assez impressionnant, mais la principale caractéristique qu’Acer propose est les fonctionnalités d’IA/apprentissage automatique d’ebii. Il écrit que le vélo électrique s’adapte à la puissance de pédalage du cycliste, aux conditions de conduite et au niveau d’assistance préféré. Un exemple donné est la capacité du vélo électrique à ajuster automatiquement la puissance du moteur pour fournir une conduite sans effort en fonction du pédalage des utilisateurs et de l’environnement de l’itinéraire.

Acer écrit que l’IA peut exploiter les informations des utilisateurs via l’application compagnon ebiiGO, qui se connecte à l’ebii via Bluetooth afin que les cyclistes puissent vérifier les itinéraires recommandés, la durée de vie de la batterie, la vitesse de conduite, les paramètres de déverrouillage automatique, etc.

Les utilisateurs peuvent également accéder à ebiiRide, une application de contrôle de mission adaptative qui peut, entre autres, ajuster l’utilisation de la batterie en fonction de la distance de destination pour s’assurer que les passagers ne manquent pas de jus avant d’atteindre leur destination. Il propose trois modes : un mode Eco à économie d’énergie, le mode Boost axé sur la vitesse et le mode My ebii qui se situe quelque part entre les deux.

L’application est également utilisée comme mécanisme de verrouillage ; ebii se verrouille et se déverrouille en fonction de la proximité du téléphone connecté.

Ailleurs, la batterie de l’ebii est facilement amovible et peut être utilisée pour charger d’autres appareils, tels que des téléphones ou des ordinateurs portables. Les utilisateurs peuvent vérifier ses niveaux de puissance restants via l’application ou les LED intelligentes sur le guidon.

L’ebii dispose également de fonctions de sécurité supplémentaires sous la forme de phares à allumage automatique, d’un ensemble de lumières LED sous le boîtier de commande pour améliorer la visibilité dans l’obscurité et d’un radar d’avertissement de collision arrière qui alerte le driver des automobilistes ou des objets s’approchant par derrière.

Les autres caractéristiques comprennent des pneus sans air et sans crevaison fabriqués avec des inserts en mousse multicouche, une transmission par courroie en carbone antirouille et une fonction de notification de l’état de santé du vélo électrique.

Acer n’a pas révélé de disponibilité ni de prix. Compte tenu de sa longue liste de fonctionnalités, attendez-vous à ce que l’ebii se situe dans le haut de la gamme de prix.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :