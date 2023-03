Comment diffuser le casque Oculus Quest 2 sur Smart TV

Voulez-vous diffuser Meta Quest 2, anciennement connu sous le nom d’Oculus Quest 2, sur votre Smart TV ? Voici un guide complet pour diffuser Oculus Quest 2 sur Smart TV.

Le jeu en réalité virtuelle est un excellent moyen de découvrir le monde du jeu interservices. Il y a beaucoup de jeux qui sont agréables et qui révèlent vraiment le potentiel de la réalité virtuelle. Il existe un certain nombre de casques VR. Le plus connu est le casque VR de Meta appelé Meta Quest 2. Et la meilleure partie du casque VR est qu’il permet de diffuser sur de grands écrans, y compris des PC et des téléviseurs intelligents.

En ce qui concerne les jeux VR, seule la personne qui porte le casque pourra voir l’écran. Cependant, si vous souhaitez partager votre écran de jeu avec vos amis sur le téléviseur, il existe un moyen de le faire. Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinons comment diffuser sans fil votre Meta Quest 2 sur votre Smart TV.

Comment diffuser Oculus Quest 2 sur Smart TV – Méthode 1

Diffuser votre Oculus Quest 2 sur le téléviseur intelligent est un processus assez simple et facile. Il est préférable d’utiliser la méthode sans fil. Cela permet de réduire le besoin de câbles et de connexions inutiles entre votre téléviseur et votre casque. Donc, si vous recherchez les étapes pour diffuser votre casque Quest 2 VR sur votre téléviseur, ce guide est fait pour vous.

Remarque : Vous pouvez utiliser n’importe quel téléviseur intelligent sur lequel Google Chromecast est intégré. Les téléviseurs fonctionnant sous Android OS, Tizen OS, RokuOS, FireTV OS et même d’autres systèmes d’exploitation comme WebOS de LG prennent en charge Google Chromecast.

Vous pouvez suivre deux méthodes pour connecter votre Oculus Quest 2 à Smart TV. L’un vous permet de refléter l’écran de votre smartphone, tandis que l’autre vous permet de diffuser directement via le téléviseur.

Allumez votre casque Quest 2 ainsi que votre Smart TV. Assurez-vous de connecter votre Meta Quest 2 et votre Smart TV au même réseau WiFi. Maintenant, appuyez sur le bouton Oculus présent sur le contrôleur de droite. Sélectionnez l’icône dans la partie inférieure de l’écran.

Lorsque la fenêtre de la caméra s’ouvre, sélectionnez l’option Diffuser.

Vous pourrez désormais rechercher des écrans sans fil connectés au même réseau Wi-Fi. Une fois que vous avez trouvé votre téléviseur intelligent dans la liste, sélectionnez-le.

Un message devrait apparaître sur votre Quest 2 indiquant que vous êtes en train de diffuser sur votre téléviseur.

Comment arrêter de diffuser sur Meta Quest 2

Alors, comment s’est passée votre session de jeu ? J’espère que c’était incroyable, maintenant si vous voulez arrêter le casting, vous pouvez le faire rapidement. Pour arrêter la diffusion, appuyez sur le menu de votre Quest 2 et sélectionnez l’option Diffuser. Le Quest 2 va maintenant arrêter de diffuser sur votre Smart TV.

Comment diffuser Oculus Quest 2 sur Smart TV – Méthode 2 (à l’aide d’un smartphone)

Si vous envisagez d’utiliser cette méthode, vous devrez télécharger l’application mobile Meta Quest. L’application est téléchargeable gratuitement et est disponible sur Android et iOS dispositifs.

Assurez-vous que votre casque et votre Smart TV sont connectés au même réseau Wi-Fi. Assurez-vous également que votre appareil mobile sur lequel l’application Oculus est installée. Maintenant, connectez-vous à l’application Oculus avec le même compte que celui utilisé pour configurer votre casque Meta Oculus Quest 2. Sur votre appareil Android, vous devriez voir le bouton Diffuser en haut de l’application. Appuyez dessus pour rechercher votre Smart TV.

Une fois que vous avez repéré votre Smart TV, connectez-vous-y. Vous allez maintenant diffuser la sortie vidéo de votre Oculus Quest 2 sur votre Smart TV.

Et si vous utilisez un appareil iOS, vous devez vous assurer que votre Smart TV prend en charge Apple AirPlay 2 (consultez la liste ci-dessous). Sur votre application iOS Meta Quest, appuyez sur le bouton Diffuser et vous devriez pouvoir diffuser sur votre Smart TV à partir de votre casque Oculus Quest 2.



Comment diffuser Oculus Quest 2 sur Smart TV via PC – Méthode 3

Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui n’a pas de Smart TV ou un téléviseur qui ne peut pas se connecter sans fil à Internet et qui n’a pas d’option Miracast ou Chromecast, vous pouvez toujours diffuser votre casque sur ces téléviseurs. Mais cela nécessitera d’effectuer des étapes supplémentaires.

Conditions préalables:

la télé

PC Windows avec navigateur Web basé sur Chromium

Casque Quest 2

Câble HDMI

Réseau Wi-Fi

Voici les étapes :

Tout d’abord, allumez votre casque Quest 2 et ouvrez le menu Universel dessus. Maintenant, sélectionnez l’icône de diffusion et choisissez l’option Diffuser. Une boîte de message apparaîtra. Vous devez choisir l’option ordinateur. Maintenant, sur votre PC, ouvrez Google Chrome, Bord Microsoft, Navigateur courageux, ou tout autre navigateur basé sur Chromium. Dans la barre d’adresse, visitez le lien suivant oculus.com/casting. Une fois la page Web chargée, connectez-vous à votre compte Meta. Le Quest 2 sera désormais diffusé immédiatement sur votre PC sans fil. Afin d’avoir la sortie vidéo sur votre téléviseur de base, connectez un câble HDMI à votre PC et l’autre extrémité à votre téléviseur. Appuyez sur les touches Windows et P et choisissez l’option de duplication. Votre casque Quest 2 sera maintenant affiché sur l’écran de votre téléviseur via votre PC ou votre ordinateur portable.

Certes, il s’agit d’une méthode fastidieuse, mais c’est la meilleure solution si vous prévoyez d’utiliser un téléviseur qui n’a pas d’options intelligentes telles que les options Wifi ou Casting.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez diffuser facilement votre casque Quest 2 VR sur votre téléviseur intelligent. La diffusion sans fil de votre casque sur le téléviseur est une meilleure option à condition que vous disposiez d’une connexion Internet bonne et stable. Lorsque vous diffusez sur votre téléviseur, vos amis pourront désormais voir ce que vous voyez dans le jeu. Cela peut également être utilisé lorsque vous prévoyez de diffuser en direct depuis votre casque vers YouTube ou Twitch.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

