YouTube TV obtient le streaming multivue à temps pour March Madness

YouTube TV connaît une hausse de prix aux États-Unis, mais j’espère que cela indique que la qualité sera améliorée. Apparemment, en ce qui concerne les fonctionnalités, cela semble être le cas. Si vous êtes un passionné de sport, réjouissez-vous ! YouTube TV ajoute la prise en charge du streaming multivue. Cela arrive juste à temps pour les jeux NCAA March Madness ! Le service est déployé au début de la version alpha et n’est disponible que pour le sport. Avec lui, il est possible d’afficher jusqu’à quatre flux sportifs à la fois.

La prise en charge de plusieurs vues arrive à temps pour March Madness

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité, vous devez visiter la section « Meilleurs choix pour vous ». À partir de là, vous pouvez choisir parmi des groupes multivues présélectionnés. Vous pouvez passer à une vue plein écran pour chaque match et basculer l’audio et le sous-titrage vers le flux qui capte votre attention.

La nouvelle fonctionnalité YouTube TV prend en charge tous les téléviseurs intelligents et les lecteurs multimédias de salon. La seule chose dont vous devez vous assurer est que votre appareil peut exécuter YouTube TV. Quoi qu’il en soit, votre appareil n’a pas besoin d’être aussi puissant pour gérer la nouvelle fonctionnalité. Selon German Cheung de la société, la société transfère le traitement aux serveurs de YouTube. Votre matériel ne doit gérer qu’un seul flux, quel que soit le nombre de flux que vous regardez. Connaissez-vous le cloud gaming ? La fonctionnalité semble suivre le même principe. La technologie provient de la fonctionnalité de co-streaming de YouTube.

Il convient de noter que tous ne bénéficieront pas de la fonctionnalité pour le moment. YouTube alertera les utilisateurs chanceux avec des alertes de notification et des e-mails. Quoi qu’il en soit, YouTube TV prévoit de déployer le streaming multivue pour tous les abonnés dans les « mois à venir ». Selon Engadget, la société prévoit d’étendre la fonctionnalité au fil du temps. Il ajoutera également l’option de personnaliser la sélection de flux. Bien sûr, il s’agit d’un travail en cours, il n’y a donc aucune prévision réelle pour la disponibilité complète de la fonctionnalité.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Le moment de cette fonctionnalité est assez pratique pour les États-Unis. Après tout, March Madness ne fait que commencer. De plus, la saison MLB commencera très bientôt. En ce qui concerne le contenu des services de streaming, le sport est une force prédominante. Du coup, des géants comme Netflix tentent d’explorer ce segment, et YouTube veut aussi une bonne part de ce gâteau. YouTube TV peut constituer une menace pour les fournisseurs de télévision conventionnels. YouTube TV peut sembler être une offre plus attrayante pour ceux qui souhaitent un service à part entière offrant une prise en charge multi-vues. Encore une fois, ce n’est que le début. La fonctionnalité a le potentiel de croître et de s’améliorer jusqu’à l’année prochaine. Quant à March Madness, la fonctionnalité est vraiment intéressante et meilleure que l’application officielle. À l’heure actuelle, l’application officielle ne prend en charge que le streaming quadridirectionnel sur le Web. Vous êtes limité à deux flux ailleurs.

YouTube TV est plus cher

La fonctionnalité arrive peu de temps après une autre hausse de prix pour YouTube TV. Plus tôt cette semaine, la société a annoncé une augmentation de prix à 72,99 $ pour les nouveaux abonnés. C’est une augmentation de 8 $ par rapport aux 64,99 $ par mois. À l’heure actuelle, le service est 114 % plus cher qu’il y a six ans. L’ancien prix est en vigueur depuis trois ans. Cependant, avec les changements continus du scénario économique, nous ne sommes pas exactement surpris de voir une nouvelle hausse des prix. L’entreprise donne un peu de temps aux anciens utilisateurs pour s’adapter. Le nouveau prix ne commencera à s’appliquer que le 18 avril. L’arrivée du support Multi-View semble être une incitation à garder les utilisateurs engagés avec l’application.

YouTube TV propose actuellement plus de 100 chaînes de télévision. La société a expliqué que la hausse des prix est due au fait que « les coûts du contenu ont augmenté ». De plus, il investit dans sa « Qualité de Service ». La dernière phrase est en fait un fait. Après tout, la société a acheté les droits de NFL Sunday Ticket à DirectTV. Cela coûtera environ 2 milliards de dollars par an. Quelqu’un doit payer cette facture.