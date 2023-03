Ne soyez pas dupe ! Il y a de faux SSD Samsung 980 Pro en vente

Les produits contrefaits sont toujours là pour essayer de tromper les gens et de manger une partie du produit original. S’il y a une énorme demande pour un article spécifique, qui a une grande valeur de marque, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que de faux apparaissent dans le but de tromper les utilisateurs et de récupérer une part des ventes. Cela arrive avec les vêtements, l’électronique, de nos jours même avec les extensions Chrome ! Fondamentalement tout. En électronique, la situation est assez problématique quand on regarde les dispositifs de stockage. Il existe des millions de fausses clés USB et de fausses cartes micro SD qui trompent les utilisateurs dans les stores en ligne. Maintenant, les choses deviennent sérieuses car nous pouvons même voir de faux SSD premium être vendus. Selon un nouveau rapport, le populaire SSD Samsung 980 Pro a une fausse version vendue dans plusieurs stores en ligne.

Samsung 980 Pro est la dernière victime de la contrefaçon

Les connaisseurs du segment savent que le Samsung 980 Pro fait partie des meilleurs SSD du marché. En raison de sa fiabilité et de ses capacités à haute vitesse, il coûte également plus cher que les SSD conventionnels moins connus. Une version contrefaite de ce SSD a des composants moins chers, une fabrication et des tests moins chers, mais se vend à peu près au même prix. Les contrefacteurs peuvent gagner des millions de dollars tout en dépensant peu pour fabriquer ces produits contrefaits.

En ce moment, le Samsung 990 Pro est déjà disponible. Cependant, compte tenu des années de popularité et de prix, le Samsung 980 Pro reste l’un des SSD les plus vendus. Cela explique pourquoi il est tellement plus facile pour les contrefacteurs de les vendre. Un utilisateur chinois des forums Baidu Tieba a trouvé une imitation du SSD. La contrefaçon avait fondamentalement tout pour suggérer qu’elle était légitime. Il a l’sticker et le micrologiciel Samsung 980 Pro 2 To, qui se sont avérés faux. En termes de « faux », c’était un bon. Après tout, le produit a réussi à tromper le logiciel Samsung Magician. Une fois que vous sortez l’sticker, il est possible de repérer qu’il s’agit d’un faux.

Le faux SSD utilise le contrôleur SSD Maxio MAP1602A PCIe 4.0. Le même à l’intérieur de l’Acer Predator GM7. Le SSD possède les 12 nœuds de processus de TSMC et présente une conception sans DRAM. Grâce à cela, nous savons que ce n’est pas un produit Samsung. La firme coréenne utilise ses contrôleurs SSD et ses puces NAND dans les SSD. En ce qui concerne le Samsung 980 Pro, utilise un contrôleur Elpis 8 nm avec DRAM. De plus, ces SSD sont plus grands que la concurrence. Le 980 Pro de Samsung arbore une V-NAND 3D TCL à 128 couches.

Il ressemble à l’original mais ne fonctionne pas comme un

Je n’ai pas besoin de vous dire que ce SSD ne fonctionnera pas comme un original. Cela fait probablement le travail, mais sous une forme plus lente, et bien sûr, c’est beaucoup moins fiable à long terme. Selon les références des utilisateurs, le faux SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture de 4,8 Gbps et 4,5 Gbps, respectivement. Un Samsung 980 Pro d’origine peut fournir jusqu’à 7 Gbps et 5 Gbps, respectivement.

Un marchand a vendu de faux SSD Samsung 980 Pro 2 To sur Xianyu, le marché de seconde main de Taobao. L’appareil se vend environ 127,88 $. La contrefaçon est si bonne que le produit comprend un emballage officiel de Samsung. Ceux qui connaissent l’ère de la guerre des clones des smartphones connaissent les faux boîtiers. Il se vend moins cher que le SSD Samsung. Pour les gens d’expérience, le prix seul peut dire la vérité. Mais ceux-ci le verront comme une opportunité de saisir le produit original à un prix inférieur. Honnêtement, il y a un vieil adage qui dit « vous en avez pour votre argent ». Dans ce cas, vous obtiendrez moins de vitesse, mais le pire est moins de fiabilité. Si vous avez un problème, il n’y a pas de garantie. Et nous devons convenir que pour environ 50 $ de plus, vous pouvez obtenir le produit original aux États-Unis (169,99 $).

Selon l’utilisateur, il pourrait tester le produit immédiatement. Dix jours se sont donc écoulés entre l’acquisition et les benchmarks réels exécutés sur PC. Quoi qu’il en soit, son rapport sert d’alerte pour ceux qui recherchent des SSD Samsung. Les faux produits peuvent apparaître partout, d’Amazon à Walmart, mais le risque est plus élevé dans les stores en ligne chinois. Il existe de nombreux produits originaux sur AliExpress, mais en même temps, vous en trouverez des dizaines de contrefaçons. Vous devrez donc être conscient de ces faux SSD avant de procéder à un achat. Si vous ne voulez pas payer le prix réel d’un Samsung SSD 980 Pro, il existe des alternatives. Sur AliExpress, par exemple, il existe de bons SSD de marques chinoises comme NETAC. Le truc, c’est d’essayer d’éviter les offres qui semblent trop belles pour être vraies.