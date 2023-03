Top 5 des logiciels antivirus à utiliser en 2023

Norton 360 offre une sécurité et une protection de la confidentialité complètes, en s’attaquant à la fois aux menaces d’usurpation d’identité et aux rançongiciels. Le forfait comprend le meilleur service de protection contre le vol d’identité LifeLock. La technologie antivirus de Norton 360 arrête les logiciels malveillants en temps réel et son pare-feu empêche les menaces d’accéder à votre ordinateur via des connexions réseau. Le logiciel fournit également une surveillance par webcam et des contrôles parentaux.

De plus, Norton 360 est livré avec un VPN qui protège votre identité en ligne et votre historique de navigation, sans aucune restriction d’utilisation. LifeLock surveille vos informations personnelles et vous alerte si elles apparaissent sur le dark web. Le service vous informe également de toute utilisation non autorisée de votre identité à des fins médicales ou d’alias. De plus, les abonnés Norton 360 Select peuvent bénéficier de l’assistance de LifeLock pour restaurer leur identité en cas de compromission. Bien que Norton 360 propose un abonnement mensuel, le prix est relativement élevé et augmente après l’année de lancement.