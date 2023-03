PSA : les changements 2FA de Twitter entrent en vigueur demain, voici ce que vous devez faire

Le mois dernier, Twitter a annoncé qu’il commencerait à facturer des frais pour l’utilisation de messages SMs pour l’authentification à deux facteurs. Ce changement devrait entrer officiellement en vigueur demain, le 20 mars, faisant d’aujourd’hui le dernier jour pour s’éloigner de l’authentification à deux facteurs par SMs.

Les nouvelles politiques 2FA de Twitter

À partir de demain, Twitter désactiver complètement authentification à deux facteurs sur les comptes qui utilisent 2FA via des messages texte, mais ne payez pas pour Twitter Blue. Cela indique que tout un tas de comptes sont sur le point de devenir moins sécurisés demain, à moins que les utilisateurs ne passent de manière proactive à une autre méthode de 2FA (ou paient 8 $ par mois pour Twitter Blue).

Les abonnés non-Twitter Blue déjà inscrits auront 30 jours pour désactiver cette méthode et s’inscrire à une autre. Après le 20 mars 2023, nous n’autoriserons plus les abonnés non-Twitter Blue à utiliser les SMs comme méthode 2FA. À ce moment-là, les comptes avec message texte 2FA toujours activé le verront désactivé.

Si vous comptez sur les SMs pour l’authentification à deux facteurs via Twitter, vous avez trois options :

Ne rien faire : Twitter désactivera automatiquement le double facteur sur votre compte demain. Passez à une autre forme d’authentification à deux facteurs, en utilisant une application/un service comme iCloud Keychain, 1Password, Google Authenticator ou Authy. Inscrivez-vous à Twitter Blue pour 8 $/mois.

Notre recommandation est de procéder avec la deuxième option indiquée ci-dessus. Bien qu’il soit frustrant que Twitter abandonne l’authentification à deux facteurs par SMs, la réalité est que l’utilisation d’une application d’authentification dédiée est de toute façon beaucoup plus sécurisée. Ces applications génèrent un code d’authentification rotatif à deux facteurs, que vous saisirez chaque fois que vous vous connecterez à Twitter sur un nouvel appareil.

Pour modifier vos paramètres d’authentification à deux facteurs Twitter, accédez aux détails de votre compte dans l’application Twitter ou sur le site Web de Twitter et recherchez le menu « Sécurité et accès au compte ». Ici, vous pouvez gérer vos paramètres d’authentification à deux facteurs et passer à une application d’authentification.

Les meilleures applications à deux facteurs pour iPhone, iPad et Mac

Nos collègues de Netcost-security.fr ont approfondi l’utilisation de Google Authenticator pour sécuriser votre compte Twitter. Ma recommandation personnelle, cependant, est d’utiliser quelque chose comme iCloud Keychain ou 1Password, qui offrent tous deux une meilleure synchronisation entre appareils que Google Authenticator.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



