Pour les nouvelles entreprises de quincaillerie, attendre est la partie la plus difficile

Dans le contexte : la plus grande différence entre la construction de hardware et de logiciels est le temps nécessaire pour obtenir les premiers revenus. Il n’y a pas de moyen facile de raccourcir cela, mais il existe des moyens de s’adapter et de faciliter la voie vers la croissance des revenus.

Nous avons évidemment de fortes préjugés en ce qui concerne les avantages d’investir dans le hardware par rapport à l’investissement dans les logiciels. Et nous avons des opinions bien arrêtées sur les cas d’investissement pour chacun étant beaucoup plus similaires que la sagesse commune ne le dit. Néanmoins, il existe des différences évidentes entre les deux, et nous souhaitons explorer ces différences dans le but final de trouver des moyens de réduire les risques d’investissement dans le hardware, ou du moins, de trouver des aménagements pour niveler les résultats à long terme.

Incontestablement, l’un des plus grands avantages du démarrage d’une entreprise de logiciels est la rapidité avec laquelle une entreprise peut générer des revenus. Les deux ingénieurs proverbiaux dans un dortoir peuvent créer un vrai produit et générer des revenus presque littéralement du jour au lendemain.

Le monde du hardware, en particulier des demi-finales, est très différent. En fait, si nous devions nommer la différence la plus importante entre les deux, cela se résume au timing.

Construire du hardware prend du temps. Concevez le produit, repensez la conception, construisez un prototype, corrigez les erreurs, reconcevez, construisez pour la fabrication, puis entrez dans la production d’introduction. Il y a juste beaucoup plus d’étapes impliquées, et généralement bon nombre de ces étapes dépendent d’autres entreprises qui ajoutent encore plus de temps.

Prenons l’exemple d’un semi-driver. Nous avons récemment travaillé avec une équipe de 20 personnes. Ils ont conçu leur puce en un peu moins de six mois. C’était une équipe incroyablement chevronnée et il n’y avait donc aucun doute que leur conception fonctionnerait. Ensuite, ils ont dû passer un mois à connecter leurs données à l’interface logicielle de TSMC (alias le PDK). Ils ont envoyé leurs bibliothèques et TSMC « enregistrer » leur puce et trois mois plus tard, ils ont récupéré le premier silicium et ont dû passer quelques mois supplémentaires de tests et d’emballage.

Au total, environ un an de la serviette au premier exemplaire de travail. Notez que plus de la moitié du temps a été pris par des tiers. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la conception des demi-finales, cela ressemble à une durée atrocement longue. Ceux qui sont familiers avec la conception des demi-finales seront étonnés de la rapidité avec laquelle cette équipe s’est déplacée. Sérieusement – ​​20 personnes en moins de six mois ! Ce n’était pas une petite puce non plus.

Il n’y a pas de moyen facile de contourner cela. Les logiciels peuvent être corrigés en temps réel, mais une fois le hardware sorti, il n’y a aucun moyen de le réparer.

La question devient alors de savoir comment faire face à cette réalité.

D’une part, il est devenu un peu plus facile de construire des prototypes de puces. Il existe un nombre croissant de programmes « Free Tape Out », avec de nombreuses fonderies de pointe offrant des prix bon marché pour les petites séries. Pour les puces plus grandes et dépendantes du processus, l’émulation sur FPGA fonctionne assez bien. Ce n’est pas idéal car les clients ne s’engageront pas tant qu’ils ne verront pas le silicium fonctionner, car ils voudront effectuer leurs propres évaluations (et ne nous expliquent pas combien de temps l’ensemble du cycle EVT/PVT/DVT peut prendre). Mais ces méthodes peuvent au moins démontrer aux investisseurs et aux clients que le produit a quelque chose à offrir.

Une autre adaptation importante consistera à passer à une vente de « solution », dans laquelle les entreprises vendent une forme de service en plus de la puce. Cela peut être un module hardware complet (avec des puces et une carte) ou de plus en plus, cela peut signifier un logiciel fonctionnant sur la puce. Nous avons écrit sur ce sujet dans le passé. Il est difficile à réaliser mais présente des avantages.

L’idéal serait pour une société de puces de concevoir un produit standard dont les fonctionnalités peuvent être améliorées via des mises à jour logicielles périodiques. C’est fermement dans le camp de « Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les », empruntant une page aux éditeurs de logiciels. Cela n’atteint pas les premiers revenus plus rapidement, mais ouvre la voie à des ventes supplémentaires, facilitant ainsi la voie de la croissance.

L’obstacle à cette voie est qu’elle implique vraiment un modèle commercial entièrement nouveau, pas seulement un nouveau produit. L’industrie des semi-conducteurs repose en grande partie sur les habitudes de vente de produits, mais ce modèle nécessite une « vente de solution », que la plupart des grandes sociétés de puces ne sont pas équipées pour fournir.

Rien de tout cela ne réduira beaucoup le temps de génération de revenus, mais cela fournit une adaptation assez solide. Et pas pour rien, donne à chacun de quoi s’occuper en attendant que le premier silicium revienne de la fonderie.

