Microsoft va améliorer les paramètres d’application par défaut dans Windows 11

Depuis sa sortie, Windows 11 est un système d’exploitation avec de nombreuses critiques à son sujet. Parmi eux tous, celui dont les utilisateurs étaient très fous est la façon dont il gère les applications par défaut. Avec le recul, les choses n’étaient pas difficiles du tout dans Windows 10. Mais Microsoft a décidé de changer les choses et d’aggraver la gestion des applications par défaut dans le nouveau système d’exploitation.

Par exemple, si vous ne souhaitez pas qu’Edge s’ouvre à chaque fois que vous cliquez sur une page Web ou un PDF, vous serez obligé de visiter l’onglet Paramètres de Windows 11. Là, vous devez modifier manuellement l’application par défaut, également pour chaque application. C’est vraiment un long processus et nécessite trop d’étapes. Mais il semble que Microsoft ait finalement décidé de réparer les choses pour de bon.

Microsoft facilitera la définition des applications par défaut dans Windows 11

Dans un article de blog publié vendredi, Microsoft a affirmé qu’il travaillait à améliorer l’expérience PC Windows. La société a annoncé une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de Windows 11 de mieux contrôler les applications par défaut. Et plus tard cette année, Microsoft introduira un nouvel identificateur de ressource uniforme (URI) de lien profond pour faciliter les choses pour les utilisateurs.

L’URI de lien profond permettra aux développeurs d’envoyer les utilisateurs vers la section appropriée du menu Paramètres lorsqu’ils souhaitent modifier la façon dont Windows 11 gère des liens et des fichiers spécifiques. Microsoft affirme que cela donnera également aux utilisateurs plus de contrôle sur les applications épinglées sur leurs ordinateurs de bureau.

Avec une API publique, Microsoft prévoit également de faire en sorte que le menu Démarrer et la barre des tâches se sentent et fonctionnent correctement. Cette API affichera une invite, vous permettant d’accorder aux programmes les autorisations avant qu’elles n’apparaissent dans les éléments d’interface. Et avant d’arriver au public, ces fonctionnalités seront déployées dans le canal Windows 11 Insider Dev. Alors, attendez-vous à voir plus de couverture bientôt.