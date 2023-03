Comment agrandir le clavier sur iPhone [4 Méthodes]

Il peut être vraiment agaçant d’être témoin de fautes de frappe encore et encore, que vous ayez des mains énormes ou que vous trouviez simplement le clavier de l’iPhone plus petit. Vous n’êtes pas seul et vous pouvez améliorer l’expérience de frappe sur votre iPhone. iOS est livré avec un certain nombre de fonctionnalités utiles et une de ces fonctionnalités intégrées permet aux utilisateurs d’agrandir le clavier. Par conséquent, si vous cherchez un moyen d’agrandir la taille du clavier sur votre iPhone, vous êtes au bon endroit.

Dans l’article d’aujourd’hui, nous examinerons de nombreuses façons d’agrandir le clavier de l’iPhone.

Il existe plusieurs façons d’augmenter la taille du clavier sur iPhone, notamment les paramètres par défaut, les claviers tiers, les fonctionnalités d’accessibilité, les fonctionnalités de zoom, etc. Alors, lisez la suite pour connaître les différentes façons d’agrandir le clavier sur iPhone.

Comment augmenter la hauteur du clavier et la taille des caractères sur iPhone

La taille par défaut du clavier de l’iPhone ne convient pas à tout le monde, en particulier à ceux qui ont de grandes mains, mais pour résoudre ce problème, il existe une option disponible dans les paramètres qui vous permet d’augmenter la hauteur du clavier ainsi que la taille des caractères sur iPhone. Voici comment vous pouvez augmenter la hauteur du clavier et la taille des caractères sur votre iPhone.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Sélectionnez Affichage et luminosité. Faites défiler un peu et appuyez sur l’option Afficher le zoom. Sélectionnez l’option Texte plus grand. Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur droit. C’est ça.

Ces étapes simples rendront le clavier plus grand que d’habitude. Oui, c’est l’une des meilleures options pour ceux qui cherchent à augmenter la taille du clavier intégré.

Comme je l’ai dit plus tôt, il existe plusieurs façons de le faire, alors passons à la méthode suivante pour augmenter la taille du clavier.

Comment changer la taille du clavier sur iPhone [Install third-party keyboard]

Il existe un certain nombre d’applications de clavier tierces sur l’App Store et quelques applications prennent également en charge la modification de la taille du clavier. Les claviers Gboard, Swiftkey et Grammarly de Microsoft sont l’une des meilleures alternatives au clavier par défaut de l’iPhone, mais malheureusement, aucun d’entre eux ne prend en charge la modification de la taille. Mais comme je l’ai dit plus tôt, il existe quelques applications de clavier qui prennent en charge l’augmentation de la taille. Alors, jetons un coup d’œil à quelques meilleures options.

Clavier Fleksy

Fleksy est l’une des options de confiance disponibles sur l’App Store. Le clavier était disponible depuis 2013. Cependant, l’application a été mise à jour pour la dernière fois en 2020 et fonctionne toujours correctement sur les iPhones sous iOS 16. L’application clavier est livrée avec un certain nombre de fonctionnalités utiles, notamment des options de personnalisation. Donc, oui, vous pouvez personnaliser le clavier, il existe trois tailles différentes – Grand, Original et Petit, vous pouvez choisir grand pour une taille plus grande.

Voici comment vous pouvez installer le clavier Fleksy sur votre iPhone et changer la taille.

Ouvrez l’App Store sur votre iPhone. Appuyez sur l’icône de recherche en bas et tapez Fleksy. Sélectionnez Fleksy – Recherche GIF, Web et Yelp et appuyez sur Installer. Une fois installé, appuyez sur le bouton d’ouverture. Dans la configuration initiale, il vous sera demandé d’accorder l’accès au clavier, suivez les étapes à l’écran pour le faire. Une fois cela fait, ouvrez l’application clavier Fleksy, puis appuyez sur l’option Plus dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Taille du clavier et choisissez l’option Grand. C’est ça.

Clavier personnalisé TypeWise

TypeWise Custom Keyboard est une autre application de clavier tierce disponible sur l’App Store qui permet de modifier la taille du clavier. Cependant, la version gratuite de l’application clavier n’est pas aussi bonne que le clavier par défaut ou les autres claviers mentionnés dans cet article. La version gratuite de l’application est livrée avec une disposition hexagonale qui n’a pas donné la meilleure expérience de frappe lors de l’utilisation initiale.

Clavier TuneKey avec taille personnalisée

L’option suivante dans la liste est TuneKey, cette alternative prend en charge la modification de la taille du clavier, cependant, l’interface utilisateur ressemble beaucoup aux toutes premières générations d’iOS. Il est disponible gratuitement sur l’App Store, vous pouvez l’essayer si vous le souhaitez.

Comment rendre le clavier de l’iPhone en gras

Les caractères gras sur le clavier de l’iPhone sont un autre moyen d’améliorer l’expérience de frappe sur votre appareil Apple. Oui, vous pouvez modifier l’apparence des caractères sur le clavier pour l’améliorer visuellement. Voici les étapes que vous pouvez suivre pour rendre les touches du clavier en gras.

Ouvrez Paramètres. Sélectionnez Affichage et luminosité. Activez la bascule pour le texte en gras. C’est ça.

Maintenant, lorsque vous ouvrez le clavier de votre iPhone, vous trouverez une meilleure expérience visuelle qu’auparavant. Si vous n’êtes pas d’accord avec cette méthode, vous pouvez essayer la suivante.

Comment améliorer l’expérience du clavier sur iPhone

Outre ces méthodes, il existe plusieurs façons d’améliorer votre expérience de frappe sur votre iPhone. Examinons ces méthodes une par une.

Glisser la frappe

Glide alias Gestures Typing est une autre façon d’opter pour une expérience de frappe meilleure et plus rapide. Vous pouvez faire glisser vos doigts à partir de la première lettre du mot et balayer les lettres disponibles dans le mot. Oui, cette fonctionnalité est également disponible sur iPhone et sur le clavier par défaut. Bien que pour une expérience de frappe de premier ordre, je recommande d’installer le clavier Google alias Gboard.

Mode paysage

Transformez votre iPhone en mode paysage pour une plus grande expérience de clavier. Évidemment, vous pouvez aussi faire des gestes pour une frappe plus rapide. Si vous possédez un iPhone à petit écran, vous pouvez le mettre en mode paysage.

C’est ça.

Voici quelques-unes des meilleures façons d’agrandir le clavier de votre iPhone.

Si vous connaissez un autre moyen pour une meilleure expérience de frappe, vous pouvez le partager avec nous dans la zone de commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.