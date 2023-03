Un rapport récent affirme que les disques durs Seagate et Hitachi sont les plus susceptibles de tomber en panne

En contexte : Alors que la popularité des SSD ne cesse d’augmenter, certains utilisateurs préfèrent toujours avoir un disque dur de confiance pour leurs coûts abordables et leurs capacités de stockage élevées. Cependant, une étude récente montre que les acheteurs ne choisissent pas toujours les disques durs les plus fiables.

Récemment, l’utilisation typique d’un disque dur (HDD) a radicalement changé. Comme les disques SSD sont devenus le périphérique de stockage principal, les disques durs sont la référence pour les jeux, les sauvegardes de fichiers ou le stockage supplémentaire bon marché. Les prix des disques durs ont considérablement baissé au cours des dernières années, ce qui a conduit certains acheteurs à en inclure un dans leurs ordinateurs au cas où. Il est donc tout aussi important d’en trouver un fiable.

Timothy Burlee de Secure Data Recovery voulait savoir pourquoi les disques durs échouent et quels fabricants sont les plus fiables. Il a donc testé 2 007 disques durs défectueux de six fabricants : Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung et Maxtor. Les capacités variaient de 40 Go à 10 To. Il a obtenu les disques des clients en 2022. Berlee a enregistré les heures de mise sous tension de chaque disque dur et le nombre de secteurs en attente pour déterminer leur longévité et leurs conditions de défaillance.

Toshiba est arrivé en tête avec une durée de vie moyenne de 34 799 heures. Hitachi a terminé bon dernier, ne gérant que 18 632 heures. Maxtor a réalisé des performances impressionnantes, atteignant près de 30 000 heures. Les disques durs Western Digital et Seagate ont atteint environ 20 000 heures, tandis que Samsung a enregistré un peu plus de 19 000 heures, à peine mieux qu’Hitachi.

La métrique suivante que Burlee a examinée était « le nombre de secteurs en attente ». Les secteurs en attente sont de mauvaises subdivisions des disques. Le nombre moyen pour tous les disques étudiés est de 1 548 secteurs. Burlee note qu’un disque dur avec 1 To de stockage a « un peu moins de 2 milliards de secteurs au total ». Bien que la moyenne puisse sembler faible, les secteurs défectueux s’accumuleront rapidement jusqu’à ce que le disque dur devienne inutilisable. Ainsi, des nombres plus élevés indiquent que l’appareil est sur le point de tomber en panne.

Dans ce test, Hitachi termine à nouveau dernier, avec un nombre moyen de secteurs en attente de 3 348, soit plus du double de la moyenne. Seagate suivait de près avec 2 671, et Toshiba n’a pas très bien performé non plus, avec une moyenne de près de 1 900 secteurs en attente. Western Digital, Samsung et Maxtor se sont bien mieux comportés, obtenant des scores bien inférieurs à la moyenne avec respectivement 628, 529 et 228 secteurs défectueux.

Burlee a estimé que sur tous les disques durs défectueux qu’il a reçus, 80 % ont subi des pannes imprévisibles, notamment des problèmes électriques, des logiciels malveillants, des catastrophes naturelles ou une simple mauvaise manipulation. Il a exclu ces disques de l’étude car il recherchait des disques durs défaillants suite à une utilisation régulière et prévisible. Il est toujours intéressant de noter que la plupart des disques durs échouent à cause de facteurs externes.

Burlee conclut que le test montre qu’un disque en panne commence à montrer des signes après environ 25 233 heures ou deux ans et 10 mois d’utilisation. Si votre disque dur dépasse ce délai, il devrait pouvoir survivre beaucoup plus longtemps. Fait intéressant (et peut-être sans surprise), de nombreux fabricants n’offrent que des garanties de 2 ans sur leurs disques durs grand public, alors soyez prudent.

