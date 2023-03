Redmi Note 12 Turbo sera le premier à recevoir le Snapdragon 7+ Gen 2

Le président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, a fait une déclaration concernant la sortie prochaine de la série Redmi Note 12T. Auparavant, Weibing avait annoncé que le nouveau SoC de la série Qualcomm Snapdragon 7, nommé SM7475, ferait ses débuts dans la série Redmi Note 12T. Cependant, il a maintenant précisé que le Redmi Note 12 Turbo sera le premier smartphone à intégrer la puce Snapdragon 7+ Gen 2.

Redmi Note 12 Turbo sera le premier smartphone avec Snapdragon 7+ Gen 2 SoC

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Lors de la présentation du SoC Snapdragon 7+ Gen 2, Weibing a révélé que le Redmi Note 12 Turbo serait officiellement lancé avant la fin du mois de mars 2023. Le nouvel appareil sera livré avec la puce Snapdragon 7+ Gen 2. Qui a été développé conjointement par Redmi et Qualcomm. De plus, il comportera un nouveau moteur Rage Engine 2.0, conçu pour améliorer les performances de jeu.

Weibing ajoute que les spécifications du Snapdragon 7+ Gen 2 ont fait l’objet de plusieurs séries de discussions approfondies entre Redmi et Qualcomm. Il a également confirmé que de plus amples détails concernant la nouvelle puce seraient annoncés prochainement.

Le Snapdragon 7+ Gen 2 offrira de meilleures performances et une meilleure efficacité. Surtout par rapport à son prédécesseur, le SoC de la série Snapdragon 7. La nouvelle puce comportera un processeur octa core et un GPU Adreno 642L. En plus d’un modem X15 LTE intégré pour une connectivité rapide. Le Rage Engine 2.0 fournira des fonctionnalités de jeu avancées telles que de meilleurs graphismes, une latence réduite et des fréquences d’images améliorées.

Le Redmi Note 12 Turbo sera une mise à niveau significative par rapport à la génération précédente. Doté d’un écran plus grand, d’un système de caméra amélioré et d’une autonomie de batterie plus longue. L’appareil obtiendra un prix compétitif, ce qui en fera une option attrayante pour les clients à petit budget.

En conclusion, l’annonce du Redmi Note 12 Turbo avec le SoC Snapdragon 7+ Gen 2 a suscité l’enthousiasme des fans de Xiaomi et de l’industrie des smartphones au sens large. Avec le lancement officiel qui approche à grands pas, beaucoup attendent avec impatience les performances et les capacités de l’appareil. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour sur cette version passionnante.