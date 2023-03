Android 14 facilitera la prévention des arrêts de batterie faible

Avec la sortie de l’aperçu du développeur Android 14, nous apprenons lentement de plus en plus de nouvelles choses sur le système d’exploitation. Et tandis que la prochaine version du système d’exploitation apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités, elle visera également à améliorer considérablement votre expérience globale avec votre téléphone.

Désormais, lorsqu’il s’agit d’améliorer l’expérience, la durée de vie de la batterie est un point clé. Même si Android 14 effectuera de nombreuses optimisations à cet égard, il garantira également que vous garderez votre téléphone chargé. C’est-à-dire qu’avec son alerte « Batterie très faible », vous n’oublierez peut-être pas de brancher votre téléphone après avoir ignoré les avertissements initiaux. Mais qu’est-ce qui est exactement nouveau avec la fonctionnalité ?

Avertissement de batterie de 2 % sur Android 14

Android 13 envoie deux fois des avertissements de batterie faible. Vous recevrez le premier lorsque la batterie est à 20% et un second lorsqu’elle est à 10%. Eh bien, une batterie à 10% n’empêche pas beaucoup d’entre nous d’utiliser l’appareil. C’est là qu’intervient l’avertissement « Batterie très faible » d’Android 14.

Selon votre appareil, vous pourriez avoir quelques minutes de plus après l’avertissement de batterie de 2 %. Et ce dernier message pourrait vous faire vous précipiter vers une prise murale ou obtenir une batterie portable pour recharger votre téléphone. En d’autres termes, avec cette alerte Android 14, vous ne rencontrerez peut-être pas souvent un arrêt de batterie faible.

Néanmoins, ce n’est pas la seule bonne fonctionnalité qu’Android 14 doit apporter à la table. Par exemple, il existe des ajustements de sécurité pour une meilleure saisie du mot de passe, des ajustements du lecteur multimédia, une meilleure prise en charge du clavier et bien d’autres améliorations. Et vous pouvez essayer l’aperçu par vous-même pour avoir un premier aperçu. Il est actuellement disponible pour Pixel 7 et 7 Pro, 6a, 6 et 6 Pro, 5a 5G, 5 et 4.