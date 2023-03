L’importance de la programmation et comment choisir un bon centre de formation

La programmation est l’une des compétences les plus demandées et les plus appréciées dans le monde d’aujourd’hui. Grâce à lui, nous pouvons créer des applications, des pages Web, des services Internet et toutes sortes de solutions informatiques qui facilitent notre quotidien et nous permettent d’accéder à une grande quantité d’informations. La programmation est aussi le moteur de l’innovation technologique, puisqu’elle permet le développement de nouvelles idées et de nouveaux projets qui peuvent changer le monde. Et il est non seulement important de savoir se développer, mais aussi d’être le meilleur master data scientist. Les données sont un outil vital et il faut savoir les utiliser.

Cependant, apprendre à programmer n’est pas une tâche facile. Cela demande des connaissances techniques, logiques et créatives, ainsi que beaucoup de pratique et de persévérance. Pour cette raison, il est essentiel de choisir un bon centre pour se former à la programmation, qui propose une méthodologie adéquate, un contenu actualisé et un accompagnement personnalisé.

Choisir un centre pour vous former à la programmation et à l’analyse de données

L’un des centres qui répond à ces caractéristiques est l’Assembler Institute, une école supérieure de programmation avec de nouvelles méthodes d’enseignement 100% en ligne. Assembler propose des programmes basés sur des projets 100% réels conçus par des programmeurs et des CTO (Chief Technology Officers), qui permettent de former des programmeurs de qualité répondant aux besoins du monde du travail.

De plus, Assembler finance la formation : vous payez jusqu’à 90% du coût du programme uniquement lorsque vous trouvez un emploi. Cela démontre la confiance qu’ils ont en leurs étudiants et en leur méthodologie. Ils ont également des mentors de haut niveau : des experts en programmation et en soft skills (compétences non techniques) qui guident les étudiants tout au long du processus d’apprentissage.

Parmi les programmes proposés par Assembler figurent les suivants :

– Master en programmation (en ligne) : un programme intensif de 12 mois qui enseigne les bases de la programmation de zéro à un niveau avancé. Le programme comprend des modules tels que HTML/CSS/JavaScript, React.js/Node.js/MongoDB ou Python/Django/PostgreSQL entre autres.

– Master in Data Science (en ligne) : un programme spécialisé de 12 mois qui forme des professionnels capables d’extraire de la valeur et des connaissances (connaissances) à partir de gros volumes de données. Le programme comprend des modules tels que Python, Pandas, Numpy, Scipy, Matplotlib ou Machine Learning, Deep Learning, TensorFlow, Keras entre autres.

Les deux programmes ont une banque d’emplois active avec plus de 200 entreprises collaboratrices qui recherchent des profils spécialisés en programmation et en science des données.

Si vous souhaitez apprendre la programmation ou améliorer vos compétences actuelles, n’hésitez pas : Assembler Institute est votre meilleure option pour vous former en ligne avec de vrais projets et des mentors experts. De plus, vous pourrez financer votre formation sans risque et accéder au marché du travail avec des garanties.

Que fait un data scientist

Une des questions qui peut se poser est de savoir ce que fait un data scientist. Cette personne est un expert en données qui utilise ses compétences en mathématiques, statistiques, programmation et analyse pour résoudre des problèmes complexes et extraire des informations précieuses pour les organisations. Un data scientist est également curieux d’explorer quels problèmes doivent être résolus et comment appliquer l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique aux données. Un scientifique des données peut communiquer ses conclusions et ses recommandations à d’autres équipes et dirigeants par le biais de rapports et de visualisations de données.

