Le créateur de costumes de For All Mankind joue un rôle dans la combinaison spatiale de nouvelle génération de la NASA

La NASA ramène l’humanité sur la Lune pour la première fois en plus de 50 ans, mais cette fois propulsée par l’industrie spatiale commerciale en pleine croissance. Pour marcher sur la Lune, vous avez besoin de quelques outils essentiels pour survivre. L’une d’entre elles a été dévoilée aujourd’hui : une combinaison spatiale.

Première combinaison spatiale EVA conçue en 40 ans

À ne pas confondre avec les combinaisons spatiales IVA (activité intravéhiculaire) ou les combinaisons de vol, la combinaison que les astronautes portent à l’intérieur du vaisseau spatial lors du lancement, les combinaisons spatiales EVA (activité extravéhiculaire) sont conçues pour être portées à l’extérieur du véhicule lors des sorties dans l’espace ou, dans ce cas, sur la surface de la Lune. Fabriqués par Axiom Space, une société construisant sa propre station spatiale et lançant des équipages privés vers la Station spatiale internationale, ils auront l’honneur d’utiliser leur combinaison sur Artemis 3, le premier atterrissage lunaire en équipage depuis Apollo 17 en 1972.

La combinaison EVA actuelle, l’unité de mobilité extravéhiculaire, a été conçue pour être utilisée sur la navette spatiale dans les années 1980 et est utilisée depuis sur l’ISS. Avant cette combinaison, la NASA utilisait une version modifiée de la combinaison spatiale Apollo utilisée pour marcher sur la surface de la Lune pour les EVA.

Cette combinaison sera différente des combinaisons EVA précédentes car elle n’appartiendra pas à la NASA mais à Axiom Space, qui a un contrat pour les opérations EVA pour Artemis. Ainsi, tandis que la NASA gardera le contrôle des moonwalks, Axiom fournira et entretiendra les combinaisons.

Aide à la conception de For All Mankind sur Apple TV+

Axiom a partagé dans son annonce que la couverture extérieure de la combinaison avait été conçue par le premier jour de l’émission Apple TV + For All Mankind, costumière Esther Marquis. Le spectacle suit une histoire alternative où l’Union soviétique a atterri sur la Lune en premier, pas les États-Unis. La saison 4 de la série devrait sortir plus tard cette année.

Le design comprend trois couleurs – orange, bleu et noir. Axiom a déclaré lors d’un événement de dévoilement que le plus grand changement entre cette couverture et la combinaison utilisée sur la Lune est que les parties noires seront blanches. Bien qu’un costume noir ait fière allure, il n’est pas pratique sur la Lune car il absorbera trop de chaleur. Les combinaisons blanches, utilisées pour Apollo et la navette spatiale/ISS, réfléchissent mieux la chaleur et maintiennent les astronautes à l’aise à l’intérieur.

Missions État de l’Artémis 2 et 3

Les combinaisons d’Axiom voleront sur Artemis 3, le premier atterrissage en équipage sur la Lune du programme. Premièrement, Artemis 2 devra voler et sera le premier vol en équipage du vaisseau spatial Orion de la NASA et de la fusée Space Launch System. L’étage central et l’étage intermédiaire de propulsion cryogénique (deuxième étage) d’Artemis 2 sont en cours d’assemblage final à l’installation d’assemblage Michoud de la NASA à la Nouvelle-Orléans et à la faculté de l’ULA à Decatur, en Alabama. Les segments des deux propulseurs à fusée solide de SLS pour la fusée sont construits et attendent d’être transportés au Kennedy Space Center en Floride depuis l’Utah plus tard cette année.

Pour Artemis 3, les deux étages sont actuellement encore en construction, avec ses segments de rappel également terminés et en attente de transport vers la Floride.

Artemis 2 devrait actuellement être lancé fin 2024, la sélection de l’équipage devant être annoncée le 3 avril. Cependant, on craint que la date de lancement ne glisse en 2025 avant même d’entrer dans le compte à rebours. Artemis 3 est prévu pour la fin de 2025, ce qui suscite également de nombreuses inquiétudes quant à savoir si toutes les pièces nécessaires au succès de cette mission seront prêtes, y compris la combinaison spatiale d’Axiom et le vaisseau spatial Human Landing System de SpaceX.

