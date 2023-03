Pratique : Apple prévoit une application TV repensée pour Mac avec une barre latérale pour la navigation

Apple prévoit une refonte de l’application TV sur Mac, a appris Netcost-security.fr. La refonte est incluse dans la version bêta de macOS 13.3 mais est actuellement désactivée. Avec un peu de ruse, cependant, nous avons pu activer le nouveau design et jeter un œil aux nouveautés.

Le principal changement dans ce nouveau design est l’ajout d’une barre latérale pour la navigation. Cela met (enfin) la version Mac de l’application TV en phase avec la version iPad, qui a ajouté une barre latérale avec iOS 15.2. La barre latérale est divisée en différentes sections pour Apple TV, Store, Bibliothèque, Appareils et Listes de lecture.

La section « Apple TV » comprend des sections dédiées à « Regarder maintenant » ainsi qu’à Apple TV+. Vous verrez également un accès rapide à toutes les chaînes Apple TV auxquelles vous êtes abonné, telles que MLS Season Pass, Showtime ou Starz.

La catégorie « Store » vous permet d’acheter des films et des émissions de télévision via l’iTunes Store. La catégorie « Bibliothèque » offre un accès à votre contenu précédemment acheté, aux locations, au partage à domicile, au partage familial, etc.

Malheureusement, c’est à peu près tout ce qu’il y a dans ce nouveau design. Ceux qui espèrent une refonte visuelle majeure de l’application TV devront continuer à attendre. Néanmoins, l’ajout d’une barre latérale est une belle amélioration de la navigation dans l’application. Auparavant, l’application TV ne proposait qu’une barre d’onglets pour la navigation en haut de l’interface.

On ne sait pas quand Apple prévoit d’expédier cette nouvelle conception d’application TV aux utilisateurs. Encore une fois, il est inclus dans la dernière version bêta de macOS 13.3 mais n’est pas encore activé.

Que pensez-vous de ce nouveau design ? Quels autres changements aimeriez-vous qu’Apple apporte à l’application TV sur Mac, iPhone, iPad et Apple TV ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

