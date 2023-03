Presque tout le monde gagne dans la vente de smartphones d’occasion

La vue d’ensemble : la plupart des personnes qui achètent un nouveau smartphone ces jours-ci ont une décision à prendre concernant le combiné qu’elles remplacent. Il y a des années, les téléphones finissaient souvent comme des objets de seconde main ou étaient jetés dans un tiroir à bric-à-brac pour s’en occuper plus tard. De nos jours, les transporteurs et les fabricants d’appareils veulent les récupérer et utilisent des promotions attrayantes pour convaincre les acheteurs de les remettre. Pourquoi sont-ils si intéressés à les récupérer, demandez-vous? Sans surprise, tout se résume à l’argent.

Joanna Stern du Wall Street Journal a récemment interrogé les principaux opérateurs et fabricants de smartphones sur leurs activités de reprise, mais aucun n’a fourni de détails. Elle a finalement trouvé une société tierce appelée US Mobile Phones qui était disposée à parler et même à la laisser entrer dans leur entrepôt.

US Mobile Phones est un grossiste et distributeur qui achète des téléphones échangés auprès d’opérateurs, les remet à neuf et les revend à profit. La plupart des plus de 2,5 millions d’appareils traités par la société l’année dernière étaient des iPhones.

Stern a suivi un iPhone 11 de 128 Go, que US Mobile Phones a acheté pour 250 $ auprès d’un opérateur, tout au long du processus de remise à neuf. Cela implique d’effacer toutes les données client persistantes du téléphone et de vérifier que des éléments tels que l’écran, le flash et le haut-parleur fonctionnent correctement. Il passe ensuite par un processus de nettoyage rigoureux avant de recevoir une note afin qu’ils sachent comment le fixer. Une fois reconditionné, il a été mis en vente sur un marché tiers pour 350 $, ce qui représente une réduction de 10 %.

Cela laisse à l’entreprise un bénéfice de 65 $, ce qui n’est pas beaucoup si l’on considère qu’elle doit payer des employés pour tester, inspecter, nettoyer et reconditionner les appareils. De plus, s’il manque un composant clé à un téléphone, comme un chargeur, il doit en fournir un à ses propres frais. Les combinés endommagés, comme ceux dont les batteries sont défectueuses, sont vendus à perte.

« Nous devons faire suffisamment de profit sur les bons pour pouvoir absorber le coup sur les mauvais », a déclaré Ari Marinovsky, PDG de Back in the Box, la société sœur de US Mobile Phones.

En plus des opérateurs et des fabricants de téléphones comme Apple et Samsung, il existe de nombreux autres services tiers intéressés par l’achat de smartphones d’occasion contre de l’argent. Beaucoup font des affaires en ligne et vous font expédier directement votre ancien téléphone. D’autres ont mis en place des kiosques automatisés dans les épiceries et les sites de ventes à grande surface afin que vous puissiez conclure une affaire et être payé sur-le-champ.

Le marché des téléphones d’occasion a explosé en popularité ces dernières années. Selon International Data Corporation (IDC), 282,6 millions de smartphones usagés ont été expédiés dans le monde en 2022. Cela représente une augmentation de 11,5 % d’une année sur l’autre, et comprend 73,5 millions d’unités rien qu’en Amérique du Nord.

D’ici 2026, IDC prévoit que les expéditions de téléphones d’occasion atteindront 413,3 millions d’unités dans le monde.

Stern a conclu qu’il y avait plus de gagnants que de perdants sur le marché des téléphones d’occasion. Les opérateurs bénéficient lorsque vous échangez votre ancien téléphone et en achetez un nouveau par leur intermédiaire. Les entreprises de remise à neuf encaissent lorsque quelqu’un achète un téléphone d’occasion par leur intermédiaire. Les consommateurs soucieux des prix gagnent en obtenant un rabais sur un téléphone d’occasion. L’environnement y gagne car moins de vieux téléphones finissent dans les décharges.

