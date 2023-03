YouTube TV obtient une hausse de prix à 72,99 $ par mois

Après avoir prévisualisé Multiview plus tôt cette semaine, YouTube TV annoncé une augmentation de prix aujourd’hui à 72,99 $ par mois.

Depuis un peu moins de trois ans, le plan de base coûte 64,99 $/mois. YouTube TV – qui vante désormais « plus de 100 chaînes » – coûte 72,99 $ pour les nouveaux abonnés à partir d’aujourd’hui, tandis que les membres existants verront le nouveau prix à partir du mardi 18 avril.

Si vous bénéficiez actuellement d’un prix promotionnel du plan de base ou d’un essai, cette promotion est toujours honorée et inchangée. Après cela, vous paierez le nouveau prix de base standard de 72,99 $.

Pendant ce temps, YouTube TV baisse aujourd’hui le prix du module complémentaire 4K Plus de 19,99 $ à 9,99 $ / mois, ce qui était ce que certains abonnés se sont vu proposer au début de cette année. Ceux qui ont déjà payé pour YouTube TV et 4K Plus (au prix fort) finissent par économiser 2 $ avec ce changement.

YouTube cite la hausse des coûts de contenu et l’investissement continu dans la « qualité de service » pour cette augmentation de 8 $. La société a annoncé NFL Sunday Ticket l’année dernière et a conclu un accord avec The CW plus tôt ce mois-ci, alors qu’elle a récemment perdu le réseau MLB.

Nous nous engageons à vous offrir un moyen premium de diffuser la télévision, mais comprenez que ce nouveau prix peut ne pas fonctionner pour vous. Nous espérons que YouTube TV continuera d’être votre service de prédilection, mais nous voulons vous donner la possibilité d’annuler à tout moment. yt.be/adhésion

YouTube TV est passé de 49 $ à 64,99 $ en juillet 2020. Le service a commencé à 35 $/mois avant de passer à 40 $ en mars 2018. YouTube TV est ensuite passé à 49,99 $ pour tous les utilisateurs sans plus de droits acquis.

