WhatsApp déploie le support vocal pour publier des mises à jour de statut

Suite à l’arrivée de la prise en charge des appels vidéo PiP en février, WhatsApp commence à déployer une nouvelle fonctionnalité « Voice Status » pour iOS. Comme son nom l’indique, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de publier des mises à jour de statut via la voix.

Pour l’utiliser (ou voir s’il s’affiche déjà pour vous), dirigez-vous vers l’onglet Statut > choisissez l’icône « crayon » > et maintenez l’icône du microphone pour enregistrer. Que vous ayez des besoins d’accessibilité ou que vous préfériez simplement utiliser la voix lorsque cela est possible, c’est une mise à jour précieuse.

Alors revenez bientôt si vous ne les voyez pas apparaître sur votre appareil maintenant. Vous pouvez également vous assurer que votre iPhone exécute la dernière version de WhatsApp.

WhatsApp répertorie toujours la fonctionnalité PiP pour les appels vidéo comme nouvelle dans les dernières notes de version, même si elle est arrivée pour les premiers utilisateurs en février. Cependant, il précise que PiP et le nouveau statut vocal « seront déployés au cours des prochaines semaines ».

Dans d’autres nouvelles de WhatsApp, le service travaille actuellement sur une fonctionnalité de modification de message et une fonctionnalité de groupes expirant, et a récemment lancé la possibilité de créer vos propres stickers à partir de photos.

