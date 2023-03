Application NBA iOS mise à jour avec la prise en charge des activités en direct avant les éliminatoires d’avril

Juste une semaine après la mise à jour de l’application NCAA March Madness avec la prise en charge des activités en direct iOS 16, l’application NBA a emboîté le pas. La fonctionnalité pratique arrive alors que la saison régulière se termine le 9 avril et que les éliminatoires de la NBA débutent le 11 avril.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

En guise de rappel, les activités en direct ont été officiellement lancées en octobre avec iOS 16.1 et placent facilement des mises à jour en direct sur l’écran de verrouillage et d’accueil de votre iPhone, tant que les applications sont compatibles.

Certains développeurs disposaient immédiatement d’un support pour les applications tierces, mais beaucoup ont mis du temps à déployer le support.

Heureusement, l’attente est terminée pour les fans de la NBA avec la prise en charge par l’association des activités en direct avec sa dernière mise à jour. En plus de la fonction de tête d’affiche, un bouton de sourdine a été ajouté au lecteur vidéo avec quelques corrections de bugs et des améliorations de performances dans le mixage également.

Vous pouvez télécharger gratuitement la dernière version de la NBA depuis l’App Store.

Voici à quoi cela ressemble sur l’écran de verrouillage et d’accueil à l’état sauvage. Comme vous pouvez le voir, les activités NBA Live incluent des mises à jour d’informations clés sous le score.

Et si vous êtes curieux de connaître toutes les façons de regarder March Madness, consultez notre guide complet :

Notes de version complètes de l’application NBA iOS :

Nous entrons dans la dernière ligne droite. Rapprochez-vous du jeu et suivez la course vers les séries éliminatoires, la poursuite du MVP et plus encore avec l’application NBA.

Cette mise à jour comprend :

– Suivez les scores NBA directement depuis votre écran de verrouillage avec les activités en direct iOS 16. Appuyez simplement sur « Suivre » dans les détails du jeu ou appuyez longuement sur un jeu en direct ou à venir dans l’onglet Jeux.

– Le lecteur vidéo comprend désormais un bouton de sourdine.

– Corrections de bugs et améliorations pour vous offrir la meilleure expérience de fan possible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :