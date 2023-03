Avis iLIFE T10s : l’aspirateur tout-en-un dont vous avez besoin

La panne

En ce qui concerne les robots aspirateurs, iLife est une marque que nous ne pouvons pas ignorer ; Des propositions telles que l’iLife A10 en sont un exemple, mais cette fois nous nous concentrerons sur l’un de ses paris les plus récents : les iLIFE T10 que nous avons pour test. Cet aspirateur robot a été récemment dévoilé sur le principe d’être le robot de navigation laser LiDAR le plus sophistiqué de l’entreprise qui combine une excellente capacité de nettoyage et de vidage automatique à un prix abordable.

De toute évidence, le support LiDAR rend cette beauté au-dessus de la concurrence avec le reste des concurrents. Cela indique qu’il peut facilement cartographier toute votre maison, naviguer dans des endroits sombres ou bondés, mais aussi programmer certaines fonctions même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

iLIFE T10s – Caractéristiques techniques

Prix Amazone Dimensions 12.6″ x 12.6″ x 3.64″ Poids 19,74 livres Puissance d’aspiration 3 000 Pa Volume du sac à poussière 2,5 L Volume de la poubelle 240ml Volume du réservoir d’eau 250ml Vie de la batterie 2,5 heures Alimentation par batterie 3 200 mAh Méthodes de contrôle Amazon Alexa, Assistant Google, application Tuya

iLife T10s – Ensemble principal

Robot nettoyeur T10S

Station auto-vidange

Réservoir d’eau 2 en 1

Filtre

Sacs à poussière (2)

Brosses latérales (2)

Chiffons à vadrouille (2)

Support de vadrouille

Outil de nettoyage

Manuel de l’Utilisateur

L’emballage principal de l’appareil est robuste et… énorme. À l’intérieur, nous pouvons trouver tout ce qui précède, soigneusement emballé. A l’ouverture de la boîte, vous trouverez l’aspirateur robot T10S lui-même, une station de vidage automatique, deux brosses latérales, un manuel d’utilisation, deux serpillières, un réservoir d’eau 2 en 1, un support de serpillière, un outil de nettoyage, un filtre, deux sacs à poussière. Évidemment, vous pouvez facilement acheter plus de pièces de rechange plus tard pour cela.

L’iLIFE T10s est disponible dans une couleur noire et bleue d’aspect moderne, la station de vidage automatique étant entièrement noire. Le manuel d’utilisation est bien écrit et facile à comprendre, fournissant des instructions claires sur la façon de configurer et d’utiliser le T10S.

Il est facile d’installer toutes les pièces supplémentaires de l’aspirateur : ajoutez les brosses latérales (une de couleur rouge et une de couleur verte), le réservoir d’eau 2 en 1 (lorsque vous avez besoin de passer la serpillière) et la station de vidage automatique avec son cordon d’alimentation . Vous êtes prêt. J’ai été ravi de voir que cette année, iLife T10s est livré avec un ensemble complet, contenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer à nettoyer votre maison.

Fonctions de nettoyage

Poubelle à vidage automatique : cette fonctionnalité est récemment devenue le Saint Graal de tous ces nettoyeurs domestiques. L’un de ses principaux avantages est qu’il réduit la fréquence d’entretien nécessaire pour l’aspirateur robot. Avec un robot aspirateur classique, il faudrait vider la poubelle après chaque utilisation. Pas avec ça. Vous pouvez continuer à utiliser les T10s pendant près de 2 mois sans vider la poubelle. Un excellent moyen de gagner du temps.

Cartographie LiDAR : Il s’agit d’une autre fonctionnalité recherchée ces dernières années pour ceux qui recherchent un aspirateur décent. La technologie de cartographie ne consiste pas seulement à créer une représentation numérique de votre maison. Il vous permet également de définir des préférences de nettoyage spécifiques pour chaque niveau et pièce. En utilisant l’application Tyua, vous pouvez toujours savoir où se trouve le T10, quand il va se terminer ou dans quelle pièce il ira ensuite. Vous pouvez également apporter des modifications en déplacement à son chemin projeté, effectuer des nettoyages programmés et plus encore. Une autre excellente caractéristique est la capacité de détecter et d’éviter les obstacles, tels que les meubles ou les escaliers. Cette fonction vous fait gagner du temps et des efforts et protège vos meubles et l’aspirateur contre les dommages.

Boost d’aspiration de tapis automatique :

C’est une grande aide pour les moments où nous avons besoin de nettoyer nos tapis épais. Grâce à cette fonctionnalité, l’aspirateur peut se déplacer de manière transparente d’une surface à l’autre sans compromettre son efficacité de nettoyage. Cela garantit également que l’aspirateur ne gaspille pas d’énergie avec une puissance d’aspiration élevée sur les sols durs, mais l’utilise exactement là où c’est nécessaire.

Capteurs anti-collision : C’est une autre caractéristique où le tout nouveau T10s brille. Il y a plusieurs capteurs placés autour (et en dessous) de l’aspirateur, s’assurant que rien ne peut mal tourner lors du nettoyage. Ils aident le T10 à détecter les objets sur son chemin et à contourner tous les types d’obstacles comme les meubles, les murs ou même les escaliers. De cette façon, l’aspirateur et vos meubles sont en sécurité. Plus de cognement partout. Cela permet d’économiser de l’argent et des efforts. Au lieu de déplacer manuellement des meubles ou d’autres objets, l’aspirateur peut naviguer autour d’eux de manière indépendante.

Motif de nettoyage en forme de Y : cette nouvelle fonctionnalité est une fonctionnalité intuitive qui sera appréciée par la plupart. Il permet à l’aspirateur robot ILIFE T10s de couvrir une plus grande surface que les aspirateurs traditionnels, garantissant que chaque centimètre de votre maison est soigneusement nettoyé. Lorsqu’il est activé, l’aspirateur se déplace dans un chemin en forme de Y, combiné avec un mouvement de vadrouille à gauche et à droite. Cela indique qu’il aspire et nettoie vos sols, les laissant étincelants de propreté. Assurez-vous simplement de remplir le réservoir d’eau de nettoyage avec un liquide de nettoyage décent + de l’eau.

Fonctions de contrôle intelligentes

Si vous voulez rester simple, vous pouvez facilement dire à l’aspirateur robot ILIFE T10s de nettoyer la maison en appuyant simplement sur le bouton Marche placé sur le dessus. Mais pourquoi ne pas profiter de toutes les fonctionnalités de son application intelligente ? À l’aide de l’application Tuya, nous pouvons facilement vérifier la batterie restante, voir quelles pièces ont été nettoyées, établir des horaires quotidiens/hebdomadaires pour nettoyer ou nettoyer notre maison et bien plus encore.

L’aspirateur robot ILIFE T10s est également livré avec une prise en charge complète d’Alexa et de Google Assistant. Cela indique qu’il peut être facilement intégré dans n’importe quelle maison intelligente et être contrôlé simplement en disant : « Alexa, allume le robot ILIFE », etc.

En utilisant l’application Tuya pour notre test iLIFE T10s, nous pouvons facilement créer un plan d’étage de notre maison et de toutes les pièces qu’elle contient. De cette façon, nous pouvons créer des horaires indiquant aux T10 où aller, quoi nettoyer et quand. Nous savons toujours quand se trouve notre T10, mais nous pouvons toujours le rappeler à sa station d’accueil en cas de besoin. Plus besoin de frapper sur les meubles, les portes ou d’autres objets. Il est également capable d’éviter les jouets, les chaussures, etc. des enfants et de ne pas rester coincé comme la plupart des aspirateurs robots précédents le faisaient.

Performances de nettoyage

Lors de mes tests dans cette revue iLIFE T10s, j’étais satisfait de la façon dont les T10s ont réussi à nettoyer ma maison. Il aspire facilement la poussière, la saleté, les débris et les poils d’animaux sur mon sol et mes tapis, y compris les tapis à poils moyens d’une hauteur allant jusqu’à 18 mm. Il fonctionne en 3 modes : aspirateur seul, serpillère seule ou aspirateur+serpillière.

Lorsque la batterie est faible, le T10s se reconnecte pour se recharger, mais ne vous inquiétez pas. Cela se produit généralement après plus de 2 000 pieds carrés de couverture ou 2 heures de nettoyage ! Après la recharge, le T10S reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.

Notre avis

iLIFE a tenu sa promesse avec cette beauté intelligente et a livré un aspirateur haut de gamme à un prix abordable. Grâce à sa technologie LiDAR de pointe, il peut créer une cartographie complète du sol de votre maison en quelques minutes, vous permettant de profiter d’un nettoyage mains libres jusqu’à 60 jours. La capacité d’auto-vidage est un must de nos jours, ainsi que l’intégration de la maison intelligente (Alexa, Google Assistant).

Ce n’est peut-être pas le meilleur en termes de nettoyage de tapis, mais dans l’ensemble, la fonction de nettoyage et la puissance d’aspiration de 3000 Pa peuvent sûrement faire des merveilles !

Avis iLIFE T10s – Notre avis

AVANTAGES

Prise en charge d’Alexa/de l’assistant Google

Performances silencieuses

Faible hauteur

Excellente cartographie LiDAR

Évitement d’obstacle

Nettoyage au-dessus de la moyenne

Boost d’aspiration de tapis

LES INCONVÉNIENTS