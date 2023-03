Pouvez-vous connecter Apple AirPods à Roku TV ?

Donc, vous êtes venu ici pour voir si vous pouvez connecter vos adorables Apple AirPods au téléviseur Roku. Malheureusement, la réponse est non! Vous ne pouvez pas connecter les Apple AirPods au téléviseur Roku.

En fait, vous ne pouvez connecter aucun appareil Bluetooth au téléviseur Roku. Oui, c’est en effet décevant de le savoir. Mais ce n’est pas la fin. Il existe une solution de contournement que vous pouvez utiliser pour écouter l’audio des téléviseurs Roku sur vos Apple AirPods ou sur tout autre appareil Bluetooth.

Oui, il est vrai qu’avec quelques autres téléviseurs intelligents, vous pourrez facilement connecter vos AirPod au téléviseur pour profiter de vos films préférés en pleine nuit sans avoir à déranger personne. Ne vous inquiétez pas de ne pas pouvoir connecter ces adorables AirPods au téléviseur Roku. Nous avons une solution de contournement qui vous permettra certainement d’écouter l’audio de votre téléviseur Roku.

Commençons.

Il existe une solution de contournement simple qui vous aidera à utiliser les AirPod avec votre téléviseur Roku. Bien sûr, ce n’est peut-être pas la méthode la plus directe, mais cela ne vous empêche pas d’utiliser la méthode.

Voyons ce dont vous aurez besoin.

Conditions préalables

Téléviseur Roku

Application mobile Roku

Apple AirPods

Connexion Internet

Androïd ou iPhone

Assurez-vous de charger votre appareil mobile et vos AirPods Apple afin de profiter d’une expérience fluide.

Comment configurer Apple AirPods avec Roku TV à l’aide de l’application Roku Remote

L’idée ici est de connecter votre mobile à votre téléviseur Roku, puis d’utiliser votre mobile pour connecter vos AirPod, puis d’écouter l’audio de votre téléviseur Roku.

Voici les étapes à suivre pour utiliser l’application à distance Roku sur votre appareil mobile.

Connectez votre appareil mobile et votre téléviseur Roku au même réseau Wi-Fi. Maintenant, téléchargez l’application Roku Mobile soit sur votre Android ou iOS appareil. Lancez l’application et connectez-vous avec votre compte Roku. Une fois que votre appareil Roku apparaît, appuyez sur l’onglet Remote. La télécommande sera maintenant affichée sur l’écran de votre appareil. Appuyez sur l’icône du casque pour activer l’écoute privée. En fonction de votre appareil mobile, connectez vos Apple AirPods à votre appareil mobile. Une fois que les deux appareils sont connectés l’un à l’autre, lisez votre film ou émission de télévision préféré sur votre téléviseur Roku. L’audio va maintenant commencer à être lu via vos Apple AirPods tout de suite.

Qu’en est-il des autres écouteurs et haut-parleurs ?

Tant que votre téléphone et vos écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth sont connectés à votre appareil mobile, le son de votre téléviseur Roku sera acheminé vers votre appareil mobile et vous devriez entendre immédiatement la sortie via vos écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth. Si votre appareil mobile dispose également d’une prise casque, vous pouvez utiliser des écouteurs filaires pour écouter le son de votre téléviseur Roku en privé.

Questions fréquemment posées

Les Apple AirPods fonctionnent-ils avec les téléviseurs Roku ?

Oui, vous pouvez connecter vos AirPods à Roku TV en utilisant les fonctionnalités d’écoute privée de l’application Roku Mobile. Les étapes sont mentionnées dans ce guide.

Pourrai-je utiliser des haut-parleurs Bluetooth filaires et sans fil pour une écoute privée ?

Oui, vous pouvez utiliser les deux types d’enceintes et d’écouteurs à condition qu’ils soient compatibles et connectés à votre appareil mobile.

L’icône du casque ne s’affiche pas sur l’application Roku

Assurez-vous d’installer la dernière version de l’application. Si vous avez l’application, vérifiez toujours les mises à jour de l’application et installez-les.

Que se passe-t-il si mon téléviseur Roku ne s’affiche pas dans l’application ?

Eh bien, pour apparaître sur l’application Roku Mobile, votre téléphone portable ainsi que votre téléviseur Roku doivent être connectés au même réseau wifi.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez connecter et utiliser vos Apple AirPods pour écouter le son de votre téléviseur Roku. Bien sûr, c’est un peu compliqué de configurer l’application pour utiliser vos AirPods. Cependant, nous pouvons également espérer qu’un jour Roku publiera une mise à jour logicielle qui vous permettra de connecter immédiatement vos appareils Bluetooth au téléviseur Roku.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

