Les propriétaires d’iPhone peuvent désormais utiliser une fonctionnalité exclusive de WhatsApp

WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, vient de publier une nouvelle mise à jour stable pour iOS, désormais disponible sur l’App Store. Le dernier numéro de build est le 23.5.77, et il apporte une nouvelle fonctionnalité intéressante. Nous parlons de la possibilité d’extraire du texte directement d’une image. Cette mise à jour a été largement anticipée par de nombreux utilisateurs de WhatsApp. Et c’est une excellente nouvelle qu’il soit enfin disponible pour tout le monde.

WhatsApp déploie largement la possibilité d’extraire du texte directement d’une image pour tout le monde !

Selon Wabetainfo, cette nouvelle fonctionnalité fait suite à une autre mise à jour récente qui a introduit un outil de création d’stickers, permettant aux utilisateurs de créer des stickers personnalisés dans WhatsApp pour iOS. Désormais, avec la possibilité d’extraire du texte à partir d’images, WhatsApp a franchi une nouvelle étape dans l’amélioration de l’expérience utilisateur. Cette nouvelle fonctionnalité utilise les API iOS 16 et n’était initialement disponible que pour les bêta-testeurs qui avaient installé la version bêta de WhatsApp pour la mise à jour iOS 23.1.0.73. Cependant, l’application déploie maintenant la fonctionnalité pour tout le monde après avoir installé la dernière mise à jour WhatsApp pour iOS 23.5.77.

Si vous vous demandez comment fonctionne cette fonctionnalité, c’est assez simple. Il vous suffit d’ouvrir une image contenant du texte. Et vous verrez un nouveau bouton qui vous permet de copier le texte de l’image. Il est important de noter, cependant, que cette fonctionnalité n’est disponible que sur iOS 16. Comme WhatsApp utilise les API iOS 16 pour détecter le texte dans les images. De plus, cette fonctionnalité n’est pas compatible avec les images à vision unique. Il s’agit d’une mesure de confidentialité supplémentaire qui vous permet d’envoyer des photos ou des vidéos qui ne peuvent être visionnées qu’une seule fois.

Si vous êtes un utilisateur iOS et un utilisateur WhatsApp, assurez-vous de mettre à jour l’application depuis l’App Store pour voir si la fonctionnalité est déjà disponible pour votre compte. Avec cette nouvelle mise à jour, la possibilité d’extraire du texte à partir d’images est disponible pour davantage d’utilisateurs iOS. Faciliter le partage et la communication d’informations importantes avec les autres. Dans l’ensemble, cette dernière mise à jour de WhatsApp est un ajout bienvenu pour tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur expérience de messagerie.