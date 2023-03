Toutes les chansons sur Instagram et Facebook seront supprimées, l’accord avec Siae a échoué

Meta et Siae n’ont pas renouvelé l’accord pour la gestion des droits des chansons. À partir d’aujourd’hui, les histoires avec de la musique commenceront à être mises en sourdine.

Connaissez-vous la fonction Instagram qui permet de télécharger une chanson et de voir ensuite le texte défiler ? Désormais, il ne sera plus possible de le faire. Un porte-parole de Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a expliqué que l’accord avec Siae, la Société italienne des auteurs et éditeurs qui s’occupe de protéger la plupart de la musique en Italie, a été rompu.

Les propos de Meta ne laissent aucune place à l’interprétation : « Malheureusement, nous n’avons pas pu renouveler notre accord de licence avec Siae. La protection des droits d’auteur des compositeurs et des artistes est pour nous une priorité absolue et pour cette raison, à partir d’aujourd’hui, nous allons entamer la procédure de suppression des chansons du répertoire SIAE au sein de notre bibliothèque musicale ».

Qu’adviendra-t-il des histoires avec audio ?

Le processus de suppression commencera aujourd’hui. Les histoires avec audio seront coupées à moins que le propriétaire ne choisisse une chanson qui fait partie du catalogue Instagram et Facebook, donc non couverte par Siae. C’est un coup dur pour ces réseaux sociaux. Bien que dans le passé certains auteurs tels que Fedez et J-Ax aient essayé des moyens alternatifs pour protéger leurs droits, Siae gère pratiquement toute la musique distribuée en Italie.

