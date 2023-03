Tesla frappé par des recours collectifs en droit de réparer alléguant des pratiques monopolistiques

En un mot: Tesla n’est pas étranger aux poursuites judiciaires, mais les deux nouvelles plaintes antitrust déposées contre la société ne sont pas tant liées aux voitures elles-mêmes, mais aux prix élevés et aux longues attentes dans les centres de service du géant des véhicules électriques, prétendument le résultat de son pratiques monopolistiques. « Une fois que les consommateurs ont acheté un Tesla EV, ils sont enfermés dans des services de réparation et d’entretien spécifiques à leurs véhicules Tesla », a déclaré l’une des plaintes.

Un recours collectif proposé a été intenté mardi devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie par la propriétaire de la Model S, Virginia Lambrix. Elle dit que Tesla lui a causé de longs retards dans la réparation ou l’entretien de son véhicule.

La poursuite prétend que l’achat d’une Tesla enferme le client dans des services de réparation et d’entretien spécifiques à son véhicule. Contrairement aux automobiles à essence traditionnelles qui offrent aux propriétaires de nombreuses options de différentes entreprises en matière de versions, de réparations et d’entretien – ou d’effectuer des travaux sur les véhicules eux-mêmes – les propriétaires de Tesla sont limités à l’utilisation de versions Tesla et à la réception de services de l’entreprise ou de ses centres de services agréés. La poursuite indique que c’est parce que Tesla « conçoit délibérément ses véhicules » pour lui donner le monopole des réparations et de l’entretien.

Les contraintes de Tesla ont entraîné des « temps d’attente exorbitants » pour les conducteurs qui, dans d’autres circonstances, se seraient rendus dans un atelier de réparation indépendant, ajoute le procès.

L’entreprise est accusée de pratiquer des « prix supraconcurrentiels » pour ses versions et son entretien. Il est également affirmé que les garanties et les politiques de la société de véhicules électriques menacent les propriétaires de perdre leur couverture si leur voiture est entretenue en dehors de Tesla.

La poursuite demande à Tesla de démanteler son monopole sur les services de réparation et les versions. Il lui est également ordonné de mettre ses manuels de réparation et ses outils de diagnostic à la disposition des particuliers et des réparateurs indépendants à un coût raisonnable.

Une deuxième plainte, quasi-identique, a été déposée mercredi par Robert Orendain. Les deux recours collectifs incluraient toute personne ayant payé des réparations ou des versions Tesla depuis mars 2019.

Comme le note Reuters, le mouvement du droit à la réparation a un impact sur les entreprises au-delà de Tesla. Harley-Davidson fait face à un recours collectif similaire, et le fabricant d’équipements de ferme John Deere, qui verrouille ses produits afin que les clients ne puissent pas les réparer sans passer par un concessionnaire agréé, se défend également contre les allégations devant le tribunal de district fédéral.

