Comment utiliser des filtres animés ou tonals pour améliorer votre vidéo dans Teams

Microsoft Teams a publié une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur image vidéo lors de réunions avec différentes options, des images animées aux tonalités vidéo.

« Microsoft Teams permet aux utilisateurs de se sentir au mieux grâce à des fonctionnalités alimentées par l’IA qui leur permettent de lisser l’apparence de l’image vidéo et d’ajouter des arrière-plans », a déclaré Alexis Johnston, responsable principal du marketing produit MW Teams & Platform chez Microsoft. « Ceux-ci sont construits sur l’infrastructure de la plate-forme Teams et sont fournis sous forme d’applications qui peuvent être ajoutées à l’expérience de réunion. Dans un premier temps, nous lançons les filtres avec notre propre application appelée Custom Filters ».

Les filtres les plus avancés arrivent dans Microsoft Teams

La fonctionnalité a été annoncée pour la première fois en tant qu’aperçu public en janvier, et Microsoft a annoncé qu’elle la déploierait ce mois-ci. Des filtres peuvent être appliqués avant de rejoindre une réunion depuis le lobby. Pour ce faire, accédez simplement au calendrier Microsoft Teams, choisissez la réunion spécifique et sélectionnez « Rejoindre ». Là, il vous suffit d’activer la caméra et de sélectionner Effets vidéo pour choisir un filtre. D’autres options seront accessibles via l’option « Plus d’effets vidéo ». Une fois le filtre appliqué, cliquez sur « Rejoindre maintenant » pour entrer dans la réunion avec le filtre déjà appliqué.

Des filtres peuvent également être appliqués si l’utilisateur est déjà dans la réunion. Sélectionnez simplement Effets vidéo sous le bouton « Plus d’actions » en haut de l’écran de la réunion. Une fois les options disponibles, sélectionnez les filtres préférés et choisissez Aperçu pour voir à quoi il ressemble lorsqu’il est appliqué. Cela désactivera temporairement la vidéo. Une fois prêt, sélectionnez simplement Appliquer et activez la vidéo.

Les utilisateurs qui ont accès aux filtres vidéo auront de nombreuses options pour améliorer leurs séquences vidéo. Certaines options incluent divers arrière-plans, filtres, cadres, styles, etc. Il est important de noter, cependant, que la fonctionnalité ne couvre que la version de bureau Windows 11 et macOS de Microsoft Teams et n’est pas disponible.

L’élément suivant est l’audio spatial

Suite à la sortie de cette fonctionnalité, Microsoft devrait apporter la prise en charge de l’audio spatial pour Teams aux clients de bureau en mai. Récemment, il a également été signalé que la société prévoyait de publier une nouvelle version de Teams avec de meilleures performances et une meilleure consommation d’énergie ce mois-ci. Auparavant, Microsoft avait mis à jour sa version gratuite de Teams dans l’espoir d’encourager les utilisateurs actuels de Teams Free (classique), bientôt à la retraite, à migrer.

