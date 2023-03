Vous endommagez la batterie de votre téléphone portable si vous continuez à le faire

Les téléphones portables ont plusieurs domaines avec différents niveaux d’importance selon l’utilisateur. À mon avis, la batterie du téléphone portable est la plus importante. Cela peut être très frustrant lorsque la batterie de votre téléphone portable se vide complètement en quelques heures seulement. Bien qu’il existe quelques habitudes qui endommagent une batterie de téléphone portable, l’une d’entre elles est un tueur de batterie complet. Aujourd’hui, la phrase « Ne jouez pas avec votre téléphone pendant le chargement » apparaît sur la liste de recherche à chaud de Weibo. Une revue du blogueur technologique chinois Huangjia révèle que jouer avec le téléphone tout en le chargeant augmente considérablement les risques potentiels et les dommages à la batterie. C’est en fait « de notoriété publique » mais malheureusement, beaucoup de gens n’en tiennent pas compte.

Pour commencer, lorsque vous jouez et chargez votre téléphone portable en même temps, il est très facile pour l’appareil de chauffer. De plus, cela ralentira également la vitesse de chargement du téléphone. Le résultat est que l’appareil mettra beaucoup plus de temps à se charger, ce qui tuera la batterie.

Avertissement concernant la batterie du téléphone portable

De nombreuses grandes marques ont averti que même si les batteries et les chargeurs de téléphones portables modernes sont relativement sûrs, l’utilisation excessive d’un téléphone pendant qu’il est en charge raccourcira la durée de vie de la batterie. La température du téléphone portable augmentera également au fur et à mesure de sa charge. L’utilisation continue à long terme d’un téléphone mobile entraînera un échauffement excessif de l’appareil, une expérience utilisateur réduite et des dommages potentiels aux composants électroniques de l’appareil.

Par conséquent, il est conseillé d’éloigner le téléphone pendant qu’il se charge afin qu’il puisse le faire en silence. Si vous devez utiliser votre téléphone, vous pouvez limiter le temps que vous passez à l’utiliser et éviter une utilisation excessive. Pour garantir la sécurité de la recharge de votre téléphone portable, vous devez également choisir un chargeur de marque parmi une marque connue et vous abstenir d’utiliser un chargeur bon marché.

Par ailleurs, il convient de noter qu’il n’est pas sûr de passer des appels pendant que le téléphone est en charge. C’est une autre « connaissance commune » à laquelle les gens n’obéissent pas. S’il vous plaît, sauvez-vous et commencez à obéir, c’est dangereux.

Lors de la charge, la tension du téléphone portable est plus élevée qu’en mode veille. De plus, d’autres tâches sont en cours d’exécution, ce qui pourrait entraîner une température élevée sur l’appareil. Le résultat pourrait être une explosion. Soyez prudent et restez en sécurité.