Meilleurs trackers de fitness de 2023 : les meilleurs groupes d’activité pour l’argent

Les trackers de fitness ont beaucoup évolué au fil des ans. Ces appareils sont devenus plus fiables que jamais, du design (form factor) à la fonctionnalité. De plus, il n’y a jamais eu de meilleure sélection d’options que maintenant. Cependant, le nombre écrasant de choix s’accompagne de confusion, ce qui rend difficile l’obtention des meilleurs trackers de fitness.

Alors, comment obtenir le bon tracker de fitness pour vous ? Eh bien, vous réduisez toutes les options et sélectionnez celles qui ne sont que les meilleures. Mais passer en revue toutes les options pour faire une liste restreinte peut être une tâche très fatigante. Eh bien, c’est là que notre liste ci-dessous entre en jeu.

Amazfit Band 5 – Meilleur tracker de fitness pas cher

L’Amazfit Band 5 pourrait avoir un prix moins cher que la plupart des groupes de fitness actuellement disponibles. Mais son prix abordable ne devrait pas vous tromper. Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités que vous ne trouverez peut-être même pas dans les trackers de fitness des prix les plus élevés.

Par exemple, vous disposez d’une surveillance précise de l’oxygène sanguin (SpO2), d’alertes de fréquence cardiaque élevée, d’une surveillance du stress et d’un mécanisme de suivi du sommeil approprié. L’Amazfit Band 5 intègre également Alexa, vous permettant de rechercher facilement des choses sans sortir votre téléphone. Et n’oublions pas de mentionner qu’il peut offrir jusqu’à 15 jours d’autonomie.

Caractéristiques mises en évidence

Affichage : AMOLED 1,1 pouces

Résistant à la natation : Oui

GPS intégré : Non

Suivi du sommeil : Oui

Capteur de fréquence cardiaque : Oui

Autonomie de la batterie : 15 jours

Fitbit Charge 5 – Meilleur tracker de fitness global

La gamme Fitbit de montres intelligentes et de bandes de suivi de la condition physique existe depuis un bon moment maintenant. Et ces appareils dominent le marché depuis leur introduction. Mais si vous recherchez le meilleur tracker de fitness, le Fitbit Charge 5 se démarquera le plus.

Des fonctionnalités fondamentales de suivi de la condition physique à une conception confortable, le Fitbit Charge 5 les a toutes. Fitbit n’a même pas lésiné sur la construction globale. Ce tracker est fait de verre, de résine et d’aluminium de haute qualité. Il dispose également d’un moniteur SpO2, d’un capteur de température, d’une multitude de capteurs électriques pour le suivi de la santé, du GPS et du NFC.

Caractéristiques mises en évidence

Affichage : AMOLED de 1,04 pouces

Résistant à la natation : Oui

GPS intégré : Oui

Suivi du sommeil : Oui

Capteur de fréquence cardiaque : Oui

Autonomie de la batterie : jusqu’à 7 jours

Mi Smart Band 7 – Meilleur groupe de fitness abordable

Un autre excellent choix budgétaire pour cette liste des meilleurs trackers de fitness serait le Xiaomi Mi Smart Band 7. En fait, c’est l’un des groupes de fitness les plus fiables du marché. Bien sûr, il manque certaines des fonctionnalités premium. Mais les fonctionnalités essentielles de suivi de la condition physique sont là.

Parmi eux, il y a des fonctions d’entraînement, de sommeil et de suivi des pas. Vous disposez également d’un capteur SpO2 et d’un mécanisme de suivi de la fréquence cardiaque. Et même si ce n’est pas aussi cher que d’autres options, il est livré avec des alertes de cycle respiratoire et menstruel. C’est quelque chose que vous ne trouverez pas dans les trackers de fitness de cette gamme de prix.

Caractéristiques mises en évidence

Affichage : AMOLED de 1,62 pouces

Résistant à la natation : Oui

GPS intégré : Non

Suivi du sommeil : Oui

Capteur de fréquence cardiaque : Oui

Autonomie de la batterie : jusqu’à 14 jours

Honor Band 7 – Meilleur tracker de fitness premium

Avec Band 6, Honor a décidé de fusionner les bandes de fitness avec les smartwatches. Et pour être honnête, les résultats finaux offrent le meilleur des deux mondes. Eh bien, avec le Honor Band 7, les choses se sont encore améliorées. Ce bracelet de fitness a un design haut de gamme, qui est non seulement beau mais aussi confortable à porter.

Honor a également fait passer les fonctionnalités de suivi de la condition physique et de la santé au niveau supérieur avec le Band 7. Il est livré avec un mécanisme de suivi SpO2 toute la journée, qui vous donne même des alertes lorsque le niveau d’oxygène dans le sang est bas. De même, il y a un moniteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24. Vous bénéficiez également d’une longue durée de vie de la batterie, d’une interface utilisateur hautement personnalisable et de nombreuses autres fonctionnalités de fitness.

Caractéristiques mises en évidence

Affichage : AMOLED de 1,47 pouces

Résistant à la natation : Oui

GPS intégré : Non

Suivi du sommeil : Oui

Capteur de fréquence cardiaque : Oui

Autonomie de la batterie : jusqu’à 14 jours

Huawei Band 7 – Meilleur groupe de fitness personnalisable

Alors que la plupart des groupes de fitness offrent de nombreuses fonctionnalités de personnalisation, Huawei voulait faire un pas en avant avec le Band 7. Il apporte plus de 4000 cadrans de montre. Oui, vous pouvez faire en sorte que le groupe ressemble et se sente exactement comme vous le souhaitez. Mais la personnalisation n’est pas la seule chose que Huawei a pour le Band 7.

Huawei a intégré les technologies TruSeries dans la bande 7. Le TruScreen 4.0 tient compte de votre propre cœur ; il suit automatiquement votre fréquence cardiaque et votre SpO2. Ensuite, vous avez TrueSleep 2.0, vous permettant de surveiller de près la qualité du sommeil. De plus, TruSport vous permet de tirer le meilleur parti de vos séances d’exercice. Et enfin, le groupe a TruRelax, qui est conçu pour votre corps, votre esprit et votre âme.

Caractéristiques mises en évidence

Affichage : AMOLED de 1,47 pouces

Résistant à la natation : Oui

GPS intégré : Non

Suivi du sommeil : Oui

Capteur de fréquence cardiaque : Oui

Autonomie de la batterie : jusqu’à 14 jours

Meilleurs trackers de fitness de 2023 – Conclusion

Ainsi, lorsque vous souhaitez acheter le meilleur tracker de fitness, la première chose à faire est d’évaluer vos besoins. Que voulez-vous du groupe ? Vous voulez un GPS intégré pour des séances d’exercices sans mobile ? Obtenez les options qui vont avec.

De même, si vous souhaitez porter le groupe tous les jours, choisissez quelque chose d’élégant et riche en fonctionnalités à la fois. Vous prévoyez de nager avec le smart bad sur votre main ? Assurez-vous d’en choisir un qui résiste à l’eau jusqu’à au moins 5 guichets automatiques.