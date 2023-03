Antidetect : une percée innovante pour les futurs pirates éthiques

Vektor T13 Technologies vient de lancer son système Antidetect. Cela empêche la fraude et sert d’outil aux aspirants pirates éthiques pour déboguer les logiciels et les applications Web.

Antidetect est une source d’enthousiasme pour l’aspect technologique d’Internet. Et Vektor T13, le développeur d’Antidetect, a inauguré un cours de formation pour enseigner aux utilisateurs les principes fondamentaux du système Antidetect et comment l’utiliser pour leurs besoins personnels d’anonymat sur Internet. De plus, il a couplé les deux ensemble afin que ceux qui veulent en savoir plus sur le piratage éthique puissent facilement réaliser ces rêves et développer leurs compétences de débogage.

Les bases de la structure antifraude

Vektor T13 est le créateur du système Antidetect, qui sert non seulement de méthode d’anonymat en ligne et de protection des données, mais aussi de moyen pour les utilisateurs de créer des personnalités personnalisées pour eux-mêmes. En tant que système, il s’appuie fortement sur des machines virtuelles, qui cryptent les informations personnelles d’un utilisateur. Sans laisser de place à l’erreur ou aux cybercriminels de violer les données d’un utilisateur. De plus, les machines virtuelles peuvent émuler le matériel, les systèmes d’exploitation et divers navigateurs existants. De sorte qu’un cybercriminel ne peut pas pénétrer dans l’ordinateur personnel d’un utilisateur.

Antidetect donne à ses clients la possibilité de s’exprimer à travers plusieurs personnalités sur un seul ordinateur unique. Chaque personnalité est protégée et tous les identifiants ou empreintes digitales sont généralement détectés par une source externe. Et sont autrement usurpés par le système. Avec chaque personnalité, les utilisateurs peuvent créer des programmes, des applications Web et des sites Web et les tester. Et Antidetect peut les aider à trouver des bugs et à les supprimer de leurs applications.

Contrairement aux systèmes et services antidétection basés sur le cloud, Antidetect n’accumule pas les données privées et sensibles d’un utilisateur ni ne les vend pour le propre profit du développeur. Ces données privées incluent la pléthore de personnalités d’un utilisateur sur un seul PC, les systèmes émulés d’un utilisateur ou les solutions d’un utilisateur. D’autres systèmes anti-détection, qui sont généralement basés sur un navigateur Web, collectent les adresses IP des utilisateurs, leurs actions lors de l’utilisation du navigateur et leurs données privées.

Le cours complémentaire antifraude pour hackers éthiques

Vektor T13 Technologies et Cyberyozh Academy ont travaillé ensemble pour créer le programme « Piratage éthique du système antifraude ». Au cours de cinq mois, il détaille comment utiliser Antidetect et quelles tactiques les cybercriminels utilisent lorsqu’ils lancent des cyberattaques sur les sites Web et les programmes de l’entreprise.

Le programme instructif illustre comment les utilisateurs du système Antidetect peuvent devenir des cyberdétectives et aider à prévenir les attaques cybercriminelles. En leur apprenant les bases du piratage éthique. De plus, le cours montre comment ils peuvent tester professionnellement leurs sites Web et leurs applications pour détecter les vulnérabilités potentielles. Cela peut entraîner une faille de sécurité.

D’un point de vue commercial, le programme enseigne aux utilisateurs comment consulter des entreprises professionnelles et les protéger contre la fraude. Par ailleurs, il explique comment les utilisateurs peuvent contourner le blocage lors de l’exécution de transactions régionales ou de méthodes de vérification.

À propos de Vektor T13 Technologies

Vektor T13 Technologies a été créé par Dmytro Momot et dispose actuellement d’un capital social de 5 milliards de dollars. Dmytro, PDG de la société, est un spécialiste des départements de sécurité Internet et de l’information et maîtrise l’anonymat, la sécurité des réseaux SS7 et des appareils mobiles, les systèmes antifraude, l’analyse médico-légale et la protection de l’anonymat. De manière intermittente, il donne des informations détaillées sur la sécurité informatique lors de conférences européennes et aide les entreprises professionnelles à faire face à leurs problèmes de sécurité.