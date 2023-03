Samsung répond à la récente controverse sur la caméra Moon

Dans le contexte : Samsung a récemment fait l’objet d’une controverse considérable concernant les appareils photo de sa gamme de smartphones Galaxy. Des tests récents avec des images de la Lune ont montré que ses appareils faisaient un travail supplémentaire sous le capot, ce qui a conduit Samsung à publier un rapport pour expliquer la situation.

Samsung a récemment célébré le lancement de son dernier produit phare, le Galaxy S23. L’une des caractéristiques les plus vantées des nouveaux appareils est l’énorme appareil photo de 200 mégapixels du S23 Ultra. L’Ultra prend également en charge un grossissement de zoom numérique jusqu’à 100x, que Samsung a surnommé « Space Zoom ».

Comme nous l’avons récemment souligné, Space Zoom n’est pas aussi simple que le prétend Samsung. Un utilisateur de Reddit du nom de « ibreakphotos » a effectué des tests approfondis pour démontrer que Samsung fait un travail supplémentaire sous le capot pour améliorer les détails de ce qui serait généralement des images de mauvaise qualité et granuleuses.

Après des jours de controverse, Samsung a publié un article de blog expliquant ce qui se passe réellement dans l’appareil photo une fois qu’il a activé Space Zoom.

Selon Samsung, l’appareil photo de l’Ultra utilise plusieurs modèles d’intelligence artificielle (IA) qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la meilleure image possible. Le premier est la super résolution, qui démarre au zoom 25x. Cette fonctionnalité prend 10 photos simultanément et les combine pour « éliminer le bruit et améliorer la clarté et d’autres détails ».

Scene Optimizer est une autre IA utilisée dans cette situation. Il détecte si la caméra est dirigée vers la Lune, quelle que soit la phase. Samsung a formé le système avec des milliers de photos de la Lune, donc une fois qu’il a reconnu l’objet nocturne familier, il améliore encore les détails (ci-dessus). Un troisième modèle d’IA ajuste automatiquement l’exposition pour éviter le lessivage causé par le contraste élevé de la Lune par rapport au ciel nocturne (ci-dessous).

Enfin, le téléphone utilise la stabilisation automatique de l’image grâce à une fonction « Zoom Lock » pour éviter le flou causé par le mouvement. L’explication de Samsung sur l’utilisation de l’IA semble beaucoup plus justifiable que les rumeurs selon lesquelles l’IA du téléphone aurait appliqué une image de la Lune sur l’image d’origine.

La controverse concernant les caméras de Samsung et la fonction Space Zoom a peut-être été quelque peu exagérée, du moins du point de vue de l’entreprise. Les fabricants de smartphones ne sont pas étrangers à l’utilisation de l’IA dans leurs appareils photo. Dans cette situation, le système de Samsung permet simplement aux utilisateurs d’obtenir une superbe image de la Lune lointaine, un exploit qui semblait impossible il y a quelques années.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :