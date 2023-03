La plate-forme ‘realityOS’ référencée dans le code open source d’Apple avant le casque de réalité mixte Reality Pro

Apple aurait travaillé sur un nouveau casque de réalité mixte, qui devrait être annoncé cette année. Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur ce produit, mais maintenant il y a de nouvelles preuves de son existence – et cela vient d’Apple. Le code open source fourni par l’entreprise elle-même fait désormais référence à la plate-forme « realityOS ».

Le casque AR/VR d’Apple devrait exécuter realityOS

Comme partagé par Aaron sur Twitter, Apple a mis à jour aujourd’hui son code source disponible pour les développeurs sur GitHub. Fait intéressant, le dernier code open source de la société mentionne « realityOS » et « Reality Simulator » ainsi que les plates-formes actuellement existantes telles que iOS, macOS et watchOS.

Netcost-security.fr peut indépendamment confirmer les mentions de realityOS, Reality Simulator et « Wolf » (le nom de code de la plate-forme) dans le code open source d’Apple.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, realityOS est le nom potentiel du système d’exploitation qui fonctionnera sur le casque de réalité mixte d’Apple. Le nom était précédemment mentionné dans les journaux de l’App Store, un autre outil Apple pour les développeurs. La société a également déposé realityOS auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) en 2021.

Cependant, Bloomberg a rapporté une fois qu’Apple avait choisi « xrOS » comme nom de plate-forme pour son nouveau casque. Le nom serait une référence à la « réalité étendue », ce qui a également du sens lorsque l’on considère l’idée même d’intégration entre AR et VR. Apple a également déposé des marques telles que « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor ».

Ce que disent les rumeurs sur le casque

La première itération du casque devrait être dévoilée à la WWDC en juin, l’appareil étant mis en vente plus tard dans l’année. Il comportera deux écrans micro-OLED haute résolution (un pour chaque œil), ainsi que des dizaines de caméras et de capteurs intégrés pour le suivi des mains et des yeux, tous alimentés par la puce M2.

En raison de son matériel haut de gamme, le casque devrait coûter environ 3 000 dollars, bien qu’Apple travaille déjà sur une version moins chère pour l’avenir. L’information a déclaré qu’Apple visait à réduire le prix de moitié, à environ 1 500 dollars.

Attendez-vous avec impatience le casque de réalité mixte d'Apple ?



