Puces Samsung 4 nm de troisième génération bientôt disponibles

Si vous suivez beaucoup la technologie, sachez que Samsung est bien plus qu’un simple fabricant de téléphones. L’entreprise est dans une grande variété de produits. Le géant sud-coréen s’est lancé pour la première fois dans le secteur des semi-conducteurs et de la téléphonie mobile en 1988. Depuis lors, Samsung est devenu le leader mondial de l’industrie de la téléphonie mobile.

L’activité semi-conducteurs de Samsung figure également parmi les leaders mondiaux. La société produit une large gamme de produits semi-conducteurs, notamment des puces mémoire, des systèmes sur puce (SoC) et des capteurs d’image. L’activité de semi-conducteurs de Samsung est l’une des principales sources de revenus de l’entreprise et elle a investi des milliards de dollars dans la recherche et le développement pour en arriver là.

Samsung produira des puces 4nm

Selon un rapport récent, Samsung a reçu le feu vert pour commencer la production en série de chipsets 4 nm de troisième génération. Des sources affirment que Samsung a pu obtenir un très bon rendement de plaquette des puces 4 nm. On dit que cette puce a une température de fonctionnement très basse. Le résultat final de cela indique que la puce sera très économe en énergie. Encore plus économe en énergie que son prédécesseur.

Samsung commencera la fabrication de ces nouvelles puces 4 nm d’ici la fin du premier semestre 2023. Ce qui indique que la société sud-coréenne commencera le processus de production en juin ou juillet 2023. À l’usine de Hwaseong, les rendements sur une seule plaquette étaient très faibles. Pour cette raison, des entreprises comme Qualcomm ont dû contracter TSMC pour les puces 4 nm.

Samsung avait un rendement de plaquette de puces de 4 nm inférieur

TSMC avait un rendement en plaquettes d’environ 70 à 80% alors que Samsung ne pouvait même pas atteindre 60%. Qualcomm a dû passer à TSMC car dans la production de puces, l’entreprise paie pour l’ensemble des plaquettes, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Dans ce cas, il est économiquement judicieux de faire appel à une entreprise qui ne gaspillerait pas beaucoup de puces dans le processus de production.

Selon les données de Counterpoint, les puces 4 nm et 5 nm sont actuellement les puces les plus populaires sur les appareils mobiles. Ils représentent au total 22% des puces utilisées. 6nm et 7nm viennent également ensuite avec 16%. Samsung et TSMC construisent actuellement des usines de fabrication de puces aux États-Unis. Ces usines se concentreront sur la production de puces 4 nm et devraient être prêtes à fonctionner en 2024.