Des armes antichars imprimées en 3D sont en cours de développement

En un mot : ces dernières années, les armes à feu imprimées en 3D ont suscité la controverse sur la technologie de fabrication relativement nouvelle. Aujourd’hui, certains groupes conçoivent des armes imprimées en 3D capables de tirer des charges utiles explosives. Ce nouveau niveau d’armes semble n’en être qu’à ses balbutiements mais pourrait devenir quelque chose de plus pratique et dangereux.

Un rapport récent de Vice met en évidence plusieurs personnes et groupes essayant d’utiliser l’impression 3D pour fabriquer des lance-roquettes et des lance-grenades bon marché et efficaces. Jusqu’à présent, les conceptions ne se sont pas propagées, encore moins sont apparues dans les zones de conflit, mais progressent régulièrement.

Une société appelée D&S Creations a récemment publié une vidéo sur YouTube démontrant ses tentatives de recréer le lance-roquettes antichar sans recul AT-4. Les concepteurs ont réussi à imprimer en 3D des obus explosifs capables de neutraliser un char mais sont loin d’obtenir un lanceur imprimé en 3D pour les tirer avec précision et en toute sécurité.

Les premiers tests nécessitaient un fil attaché au lanceur pour guider la fusée vers sa cible, et même cela ne pouvait pas l’empêcher de voler dans des directions aléatoires. De plus, les concepteurs ont dû déclencher le lanceur à distance par souci de sécurité, ce qui s’est avéré fondé lorsqu’il a explosé lors d’un des essais.

Pourtant, D&S a déclaré à Vice qu’il avait une conception de bombe antichar réalisable qu’il pourrait théoriquement utiliser avec un drone. Un membre de l’équipe suggère que les gouvernements pourraient les utiliser pour des munitions moins chères ou aider l’armée ukrainienne à lutter contre l’invasion russe.

Cependant, contrairement à certains groupes qui publient des plans d’armes imprimés en 3D, D&S ne prévoit pas de rendre public tout son travail. Les tests du groupe ont utilisé des munitions qui relèvent des réglementations ATF légales, et les composants de conception essentiels resteront propriétaires.

Un autre amateur a essayé d’imprimer en 3D plusieurs conceptions de lance-roquettes, y compris le M202 FLASH, qu’Arnold Schwarzenegger a utilisé dans le film Commando de 1985. Une vidéo YouTube montre que la contrefaçon M202 atteint finalement un bon degré de portée et de précision, mais le concepteur a maintenu la charge utile de ses munitions dans les limites légales.

On craint que des armes anti-blindage imprimées en 3D ne se retrouvent dans des zones de guerre ou entre les mains de criminels, mais cela ne s’est apparemment pas encore produit. Des cartels mexicains violents ont utilisé des lance-grenades improvisés et des drones armés, mais l’ATF n’a pas encore trouvé d’imprimante 3D dans aucune de ses usines secrètes. Des armes à feu fabriquées avec des imprimantes 3D sont apparues entre les mains de combattants rebelles au Myanmar, mais jusqu’à présent, aucun lanceur de missiles utilisable n’a été trouvé.

Pendant ce temps, Relativity Space tente toujours de lancer une fusée spatiale construite principalement à partir de matériaux imprimés en 3D. À l’heure actuelle, la fusée Terran 1 a subi deux retards de lancement. Un lancement réussi pourrait conduire à un déploiement plus rapide et moins cher des futurs engins spatiaux.

