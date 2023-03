MIUI 14 troisième lot officiellement publié – 18 modèles font la liste

MIUI est le skin Android de Xiaomi qu’il utilise pour ses téléphones mobiles Xiaomi, Redmi et Poco. Après quelques années de travail sur le système et de mise à niveau, le dernier MIUI 14 semble avoir éliminé tous les revers des générations précédentes. La fluidité, la conception de l’interface utilisateur et d’autres aspects sont bien meilleurs. Cet après-midi, Xiaomi a officiellement annoncé le troisième lot d’appareils pour obtenir la mise à jour MIUI 14. La société a fait l’annonce sur la communauté Xiaomi. La liste contient d’anciens produits phares comme la série Xiaomi Mi 10 ainsi que des modèles assez bon marché comme le Redmi 12C. Selon la société, la publication de la mise à jour de ce troisième lot sera terminée en avril.

Modèles du troisième lot MIUI 14

Les modèles pour obtenir la mise à jour MIUI 14 dans ce troisième lot sont les suivants :

Xiaomi Fold Mi MIX

Xiaomi Mi 10 Extreme Édition commémorative

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi

Redmi K60E

Édition commémorative extrême Redmi K30S

Redmi K30 Extreme édition commémorative

Redmi K30 Pro

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11SE

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 4G

Redmi 12C

En plus de « l’empreinte système la plus faible des téléphones mobiles phares » et de la « désinstallation maximale des applications », MIUI 14 comprend également un « moteur photon » qui a été affiné pendant un an par Xiaomi. Les trois technologies qui composent le moteur photon – la reconnaissance intelligente des scènes, la planification dynamique des ressources et le moteur de calcul des ressources peuvent augmenter la fluidité des programmes externes jusqu’à 88 %. Il économise également beaucoup d’énergie.

En plus d’affiner les logiciels préinstallés, MIUI 14 inclut également certains programmes système Xiaomi qui peuvent être supprimés en plus de tous les logiciels tiers préinstallés. Seules 8 applications de base – téléphone, SMs, contacts, gestion des fichiers, paramètres système, app store, navigateur et appareil photo ne peuvent pas être effacées de l’ensemble du système. Xiaomi MIUI 14 serait revenu au niveau supérieur de l’interface utilisateur chinoise. Ceci est également essentiel à la stratégie haut de gamme de Xiaomi

MIUI 14 ajoute des mises à niveau décentes

Xiaomi a travaillé très dur pour améliorer l’expérience utilisateur et la fluidité de son skin Android. Le système d’exploitation MIUI de Xiaomi est l’un des meilleurs skins Android d’aujourd’hui. Même si certains pourraient être en désaccord, la société compte des millions d’utilisateurs MIUI fidèles qui n’accepteront rien d’autre que le MIUI. Le nouveau MIUI 14 offre un tout nouveau design en termes de vision de l’interface utilisateur en plus d’améliorer la fluidité du système. Par exemple, de nouvelles icônes énormes, de gros dossiers, des animaux de compagnie sur le bureau, etc., offrent aux utilisateurs une bouffée d’air frais.

Il convient de noter que la logique de conception de l’énorme dossier de MIUI 14 présentait quelques problèmes. Les places des quatre icônes sont occupées par le dossier complet. Cependant, seules trois applications peuvent être lancées en cliquant directement. Après avoir ouvert le dossier, les utilisateurs devront cliquer sur les autres applications pour y accéder.

Heureusement, MIUI a toujours été un système qui valorise les commentaires et l’expérience des utilisateurs. Xiaomi a depuis mis à jour le système avec quelques correctifs en réponse aux commentaires. Plus d’applications sont maintenant visibles dans l’énorme dossier de fichiers et les utilisateurs peuvent directement cliquer dessus.

De plus en plus d’appareils reçoivent MIUI 14, la dernière mise à jour de Xiaomi. Les Redmi Note 10S, POCO F2 Pro et Xiaomi 12 Pro sont les téléphones mobiles les plus récents pour obtenir la mise à jour. À partir de l’Inde, le Xiaomi 12 Pro commencera à recevoir la mise à jour dans une version stable sur Android 13. Le MIUI India Compte Twitter annoncé la nouvelle. Il y a eu des discussions sur la mise à niveau de MIUI 14 Global pendant un certain temps. Les fans attendent sa sortie pour les modèles concernés avec un grand intérêt. Par rapport aux éditions précédentes, cette version la plus récente possède un certain nombre de fonctionnalités de pointe et promet une expérience utilisateur améliorée.