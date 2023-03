Google Pixel 8 Pro : Google s’éloigne de l’écran incurvé !

Les écrans incurvés des téléphones Android sont devenus une nouvelle norme ces dernières années. J’adore mon téléphone à écran incurvé car il est beaucoup plus beau que le téléphone plat. Dans un développement récent, Google Pixel 8 Pro ignorerait ce choix de conception qui divise car il optera pour un plat. À mon avis, passer d’un écran incurvé à un écran plat n’est peut-être pas une bonne stratégie pour le géant des moteurs de recherche.

La raison en est que la plupart des appareils phares ont des écrans incurvés pour améliorer la qualité d’affichage. Je ne sais pas pourquoi l’entreprise aimerait proposer un nouveau design d’écran plat pour son Google Pixel 8 Pro. Cependant, les avis sont partagés sur ce nouveau développement. Les opposants sont heureux car ils n’obtiendront pas de reflets gênants, de rejet des touches bizarres et de protecteurs de verre coûteux.

Le Google Pixel 8 Pro est l’intrus…

En 2015, Samsung est entré sur le marché du téléphone avec l’incroyable Galaxy S6 Edge. Je me souviens encore à quel point son battage médiatique était partout sur Internet, et mes riches amis l’ont eu dans les premières semaines. Depuis lors, c’est une tendance dans les téléphones Android phares hautement commercialisés.

Presque toutes les marques célèbres, dont OnePlus, Samsung et d’autres, ont expédié leurs produits phares avec cette tendance d’écran. Certaines marques sont allées de l’avant et ont proposé des conceptions en cascade pour maintenir leur domination sur le marché. Au départ, Google n’a pas adopté ce design et le Pixel 2 XL a été le premier téléphone à l’obtenir.

Les versions ultérieures des téléphones Pixel restent imperceptibles malgré leurs écrans incurvés. Maintenant, il y a un changement de stratégie car Google Pixel 8 Pro aura un écran plat. Cela pourrait être une réponse à d’autres marques qui s’éloignent de cette tendance des écrans. Samsung a abandonné l’écran incurvé avec la série Galaxy S20 même s’il a rendu ce concept de design populaire plus tôt.

Google s’éloigne maintenant de cette technologie d’écran avec un nouvel écran plat qui a été observé dans les premiers rendus basés sur la CAO. Dans le détail, les bords seront légèrement incurvés tandis que l’autre partie de l’écran restera plate. Pour certains utilisateurs, c’est une grande victoire, tandis que certains fans de Pixel comme moi peuvent manquer l’ancien écran.