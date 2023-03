Pratique avec les nouveaux étuis Mandalorian pour iPhone 14 de CASETiFY : aussi haut de gamme et mignons que possible

Aujourd’hui, CASETiFY a officiellement lancé sa dernière collection de coques Star Wars pour iPhone 14, mettant cette fois le chasseur de primes préféré de tous à l’honneur. La nouvelle gamme d’équipements de The Mandalorian comprend plus que de simples étuis de téléphone pour les derniers Apple et s’étend à toute une série d’autres accessoires. Bien que le pain et le beurre de CASETiFY soient vraiment les couvertures, nous examinons de près certaines des toutes nouvelles versions, y compris l’étui brillant Beskar Ingot.

Pratique avec les nouveaux étuis Mandalorian pour iPhone 14 de CASETiFY

CASETiFY fabrique certains de nos étuis préférés ici chez Netcost-security.fr, à la fois des variétés protectrices et élégantes. En ce qui concerne les dernières nouveautés de cette dernière catégorie, la marque revient avec une nouvelle série de coques Star Wars pour iPhone 14 et toutes les autres dernières versions d’Apple. Mais contrairement à la gamme de l’année dernière qui mettait l’accent sur une galaxie très, très lointaine, cette fois-ci, la société met Din Djarin et Grogu à l’honneur avec une nouvelle collection mettant en vedette le Mandalorian.

Tout dans la gamme est maintenant disponible à l’achat et démarre à 38 $. Il existe des étuis et des accessoires à presque tous les prix jusqu’à la version la plus premium, qui est ce nouvel étui brillant pour iPhone 14 Beskar Ingot que nous allons examiner aujourd’hui. Mais avant cela, voyons à quoi ressemble le reste de la gamme pour ceux qui ne veulent pas débourser l’argent d’un Beskar sur une nouvelle couverture.

Rien n’incarne la gamme comme le nouveau boîtier CASETiFY Grogu, qui offre tout ce que j’attends de la marque ces derniers temps. Il y a le design (form factor) protecteur habituel de l’entreprise, la construction haut de gamme et bien sûr un design amusant – toutes choses que CASETiFY fait mieux que la plupart des marques sur le marché.

Bien sûr, cette sainte trinité de fonctionnalités vous rapporte un prix plus élevé que votre option moyenne. À son prix le plus abordable, vous paierez 68 $ pour la couverture. Bien que dans la vraie mode CASETiFY, vous aurez huit facteurs de forme différents disponibles, des couvertures transparentes minces avec MagSafe aux offres plus basiques. Le modèle qu’ils ont envoyé est l’une des offres standard sans l’anneau magnétique. Cependant, pour plus de réflexions sur ce à quoi s’attendre des cas avec MagSafe, assurez-vous de consulter cet test pratique précédent. Il passe en revue certains des modèles inclus dans la collection CASETiFY Mandalorian, juste sans les designs amusants de Star Wars.

Pour en revenir à la couverture actuelle, j’aime la simplicité de l’affaire Grogu. L’œuvre d’art est une prise délicieuse qui s’écarte des représentations plus réalistes de la prime la plus adorable de la galaxie – offrant un look plus stylisé au compagnon de Mando. La façon dont il ressort du côté de votre étui est également tout simplement délicieuse et offre vraiment une couverture qui a beaucoup plus de personnalité que celle qui ne fait que ressembler à Grogu.

Le boîtier lui-même est composé du même caoutchouc de qualité supérieure que j’ai écrit à maintes reprises. C’est toujours l’un de mes étuis transparents préférés sur la période du marché, mais il est bien sûr encore meilleur avec cette fusée Star Wars. Et si vous recherchez un peu plus de protection ou des fonctionnalités supplémentaires, il existe sept styles d’étuis différents que vous pouvez choisir parmi une grande partie des mêmes images de Grogu.

Juxtaposant l’offre la plus abordable des étuis CASETiFY Mandalorian, je jette également un œil aujourd’hui à son étui Star Wars pour iPhone 14 le plus cher. L’étui Beskar Ingot en édition limitée arrive avec l’une des versions les plus haut de gamme que nous ayons jamais vues de CASETiFY, et à juste titre étant donné qu’il coûte 112 $.

Offrant ce coût, la construction comprend une plaque arrière en métal gravée conçue pour ressembler à un lingot de Beskar; chacun des rubans traversant le boîtier est légèrement gravé dans la plaque arrière qui lui donne une légère texture. Il en va de même pour le logo impérial estampé dans le coin inférieur, qui complète l’apparence du métal de l’univers.

Le pare-chocs du boîtier échange ensuite cette construction métallique contre un caoutchouc argenté qui offre une protection supplémentaire. Il ressemble à peine à autre chose que Beskar lui-même et suit vraiment le design chromé. Vous pouvez à peine dire qu’il ne fait pas partie du reste du boîtier en tant qu’un seul morceau de métal coupé, mais cela témoigne simplement de la qualité que CASETiFY a été en mesure de fournir cette fois-ci.

Tout cela rend le prix de 112 $ un peu plus facile à avaler pour ce fan de Star Wars. J’adore tout simplement l’étui et je trouve que c’est le véritable point fort de la collection CASETiFY Mandalorian. C’est si tu me fais vraiment choisir, désolé Grogu.

0

Bien qu’il y ait un inconvénient à la couverture. Être composé de métal indique qu’il ne fonctionnera pas avec la technologie de charge MagSafe d’Apple, sans parler de la charge Qi non plus. C’est quelque chose dont il faut être conscient, mais CASETiFY ajoute au moins un anneau MagSafe, de sorte que vous pouvez toujours utiliser des supports et des accessoires de portefeuille. Je veux dire que c’est le moins qu’ils puissent faire pour le prix, après tout.

Avis de Netcost-security.fr

Que puis-je dire, CASETiFY ? Tu m’as encore une fois conquis. Je pensais que vos étuis Star Wars l’année dernière allaient devenir certaines de mes couvertures d’iPhone préférées de tous les temps, puis vous allez vous surpasser pour la nouvelle collection Mandalorian. Aussi mignon que soit l’étui Grogu, il n’y a vraiment rien de tel que l’étui Beskar Ingot sur le marché. Sa nature en édition limitée en fait certainement l’une de mes couvertures préférées jamais publiées et sera pratiquement collée à mon iPhone au cours des prochains mois. Honnêtement, cela ne me dérange même pas de perdre la charge MagSafe, l’aspect et la sensation sont tout simplement impressionnants pour moi.

Nouvelle version après nouvelle version, CASETiFY reste l’une de nos marques d’accessoires pour smartphones préférées sur le marché, et la nouvelle collection Star Wars ne pourrait pas être un meilleur exemple. On ne sait pas combien de temps tout l’équipement sera en stock, alors assurez-vous de verrouiller votre commande pendant que vous le pouvez. Si tout le texte ci-dessus n’était pas déjà aussi élogieux que vous le trouverez, je vais mettre mon argent là où se trouve ma bouche et aller acheter un autre des étuis pour iPhone CASETiFY Mandalorian – en particulier le N-1 Couverture de miroir Starfighter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :