Le premier ordinateur portable Windows alimenté par Snapdragon de Dell est arrivé

En un mot : Dell a lancé son premier ordinateur portable alimenté par Snapdragon, et son prix est inférieur à 500 $. Le nouvel Inspiron 14 est une machine alimentée par Windows 11 dotée d’un écran LED antireflet FHD (1 920 x 1 080) de 14,0 pouces (non tactile). À l’intérieur se trouve une plate-forme de calcul Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 aux côtés des graphiques Adreno 690, 8 Go de mémoire LPDDR4x et un SSD M.2 PCIe NVMe de 256 Go.

Les ports d’extension comprennent deux ports USB 3.2 Gen2 Type C, un port USB 2.0 Type A et une socket casque ainsi qu’un lecteur de carte micro-SD. Une webcam 1080p standard se trouve au sommet de l’écran et est flanquée de deux microphones. En termes de connectivité, vous bénéficiez du prise en charge bi-bande Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Une batterie à deux cellules de 40 Wh peut fournir jusqu’à 16 heures de lecture vidéo HD locale. Grâce à la puce Snapdragon et au SSD, les acheteurs profiteront également d’une expérience silencieuse.

L’Inspiron 14 de Dell mesure 0,75 pouce (18,99 mm) à son point le plus épais, mesure 12,74 pouces de large (323,67 mm) et 8,65 pouces de profondeur (219,76 mm) et pèse 3,18 livres (1,44 kg). Il n’existe qu’en une seule couleur – argent – et le clavier n’est pas rétro-éclairé.

La machine est proposée dans une seule configuration Snapdragon (avec les caractéristiques énumérées ci-dessus) et porte un prix de 499,99 $. Selon la boutique en ligne de Dell, les commandes passées aujourd’hui devraient arriver d’ici le 23 mars.

Si vous n’êtes pas vendu sur le Snapdragon 8cx Gen 2 (qui a été annoncé pour la première fois en septembre 2020 et a depuis été remplacé par le Snapdragon 8cx Gen 3), il existe des options x86 traditionnelles parmi lesquelles choisir pour l’Inspiron 14. Un modèle avec un Ryzen Le processeur 7 5825U et les graphiques Radeon d’AMD sont également disponibles, tout comme une configuration dotée d’une puce Intel Core i7-1255U avec des graphiques Irix Xe. Les systèmes AMD et Intel incluent tous deux deux fois plus de mémoire (avec des fréquences plus élevées également) et doublent l’espace de stockage SSD, mais vous coûteront un peu plus.

Le système AMD commande 579,99 $ tandis que la configuration Intel coûte 649,99 $, et les deux peuvent être livrés cette semaine.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :