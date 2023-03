Alors que la course à l’IA se déroule, OpenAI garde la tête et dévoile GPT-4

Pourquoi c’est important : OpenAI a lancé GPT-4 cette semaine, une mise à jour de son modèle de langage populaire et de sa technologie qui vise à améliorer la précision et est conçue pour agir comme un moteur sous-jacent pour les chatbots, les moteurs de recherche, les tuteurs en ligne, etc. GPT-4 est désormais disponible pour les abonnés payants et il existe une liste d’attente pour utiliser le modèle via l’API. De plus, la course à l’IA est lancée, avec des « startups IA » qui lèvent des fonds comme s’il n’y avait pas de lendemain et de grandes entreprises technologiques comme Google se démènent pour faire savoir qu’elles ne sont pas si loin derrière.

GPT-4 a été en développement pendant la majeure partie de l’année écoulée, après la sortie dédiée de GPT-3 au milieu de 2020, puis ChatGPT a pris d’assaut le monde à la fin de l’année dernière. La récente montée en popularité de ChatGPT et de tout ce qui concerne l’IA a été fulgurante, c’est le moins qu’on puisse dire. La plate-forme d’IA en janvier a atteint 100 millions d’utilisateurs après seulement deux mois de disponibilité publique. OpenAI a utilisé un modèle affiné pour ChatGPT qu’ils ont appelé GPT-3.5.

Maintenant, GPT-4 améliore cela, et c’est maintenant un grand modèle de langage multimodal (MLLM), ce qui indique qu’il peut répondre à la fois au texte et aux images. GPT-4 apprend en analysant d’énormes quantités de données sur Internet et a de nombreuses applications pour les entreprises, notamment l’automatisation du travail des parajuristes et des modérateurs de contenu sur Internet. Cependant, comme son prédécesseur, il a des limites humaines qui peuvent encore présenter un défi. Le modèle de langage peut réussir certains tests standardisés, mais se tromper sur des requêtes plus simples.

ð¤¯ð¤¯Eh bien c’est autre chose. GPT-4 réussit pratiquement tous les examens. Et ne fait pas que passer…

L’test du barreau : 90 %

LSAT : 88 %

GRE Quantitatif : 80 %, Verbal : 99 %

Chaque AP, le SAT… pic.twitter.com/zQW3k6uM6Z – Ethan Mollick (@emollick) 14 mars 2023

Malgré cela, le GPT-4 d’OpenAI a déjà suscité l’intérêt d’entreprises telles que Morgan Stanley, Salesforce, Duolingo, et la société d’éducation en ligne Khan Academy. OpenAI et Microsoft entretiennent déjà une relation étroite, le géant du logiciel ayant investi plus de 13 milliards de dollars dans l’organisation au cours des dernières années, leur obtenant les droits exclusifs de licence de la technologie d’OpenAI. Par exemple, si vous avez utilisé Bing Chat au cours des dernières semaines, vous avez littéralement testé la version bêta de GPT-4 avant la sortie officielle.

OpenAI reconnaît que GPT-4 reste défectueux et limité, mais la mise à jour représente une avancée significative dans ses capacités. Le modèle est plus créatif qu’auparavant et est capable d’apprendre des modèles d’utilisation et un style de texte correspondant au résultat souhaité. GPT-4 peut comprendre les images, les utiliser comme entrées, les décrire comme du texte ou également les contextualiser en fonction de celles-ci.

Imaginez si vous pouviez synthétiser un document que vous avez écrit dans une présentation en quelques secondes. Une des nombreuses fonctionnalités que nous avons intégrées @magicaltome alimenté par GPT-4. A (très) bientôt. pic.twitter.com/2m3RgKcM06 —Henri Liriani (@hliriani) 14 mars 2023

Bonne nouvelle, nous avons augmenté nos limites de virage à 15/150. Confirmant également que le modèle de nouvelle génération que Bing utilise dans Prometheus est bien le GPT-4 d’OpenAI qu’ils viennent d’annoncer aujourd’hui. Félicitations au @OpenAI équipe. https://t.co/WTVlVCVOyw pic.twitter.com/VA4Z1SDiEG – Jordi Ribas (@JordiRib1) 14 mars 2023

Bien qu’OpenAI ne souhaite pas expliquer en quoi GPT-4 diffère vraiment ou comment il s’est amélioré en interne pour mieux fonctionner, il est mesurablement plus capable car il peut avoir des conversations plus longues, prenant environ huit fois plus de texte que ChatGPT, à partir d’environ 3 000 mots dans le version précédente à traiter jusqu’à 25 000 mots dans sa dernière révision.

GPT-4 est désormais disponible pour les utilisateurs qui paient pour ChatGPT Plus (ou via Bing Chat), tandis que l’accès à l’API est accordé aux développeurs sur la liste d’attente d’OpenAI.

Les réactions ont été immédiates. Découvrez quelques-unes des applications les plus intéressantes et des discussions connexes autour de cette annonce pour plus de référence :

DoNotPay travaille sur l’utilisation de GPT-4 pour générer des « poursuites en un clic » afin de poursuivre les robots appelants pour 1 500 $. Imaginez recevoir un appel, cliquer sur un bouton, l’appel est transcrit et un procès de 1 000 mots est généré. GPT-3.5 n’était pas assez bon, mais GPT-4 gère extrêmement bien le travail : pic.twitter.com/gplf79kaqG —Joshua Browder (@jbrowder1) 14 mars 2023

Peu m’importe que ce ne soit pas AGI, GPT-4 est une technologie incroyable et transformatrice. J’ai recréé le jeu de Pong en moins de 60 secondes.

C’était mon premier essai. Les choses ne seront plus jamais pareil. #gpt4 pic.twitter.com/8YMUK0UQmd — Pietro Schirano (@skirano) 14 mars 2023

Nous sommes ravis de vous présenter Virtual Volunteer™, un assistant visuel numérique propulsé par @OpenAIdu modèle de langage GPT-4. Virtual Volunteer répondra à toute question sur une image et fournira une assistance visuelle instantanée en temps réel dans l’application. #Accessibilité #Inclusion #CSUN pic.twitter.com/IxDCVfriGX – Soyez mes yeux (@BeMyEyes) 14 mars 2023

GPT-4 fait la découverte de médicaments. Donnez-lui un médicament actuellement disponible et il peut : – Trouver des composés aux propriétés similaires

– Modifiez-les pour vous assurer qu’ils ne sont pas brevetés

– Les acheter auprès d’un fournisseur (même en envoyant un e-mail avec un bon de commande) pic.twitter.com/sWB8HApfgP — Dan Shipper � »ï¿½ (@danshipper) 14 mars 2023

Hé gpt4, fais-moi une application iPhone qui recommande 5 nouveaux films chaque jour + bandes-annonces + où regarder. Mes ambitions ont grandi au fur et à mesure que nous avancions �’� pic.twitter.com/oPUzT5Bjzi — Morten Just (@mortenjust) 15 mars 2023

GPT-4 peut-il coder un jeu entier pour vous ? Oui, oui ça peut. Voici comment j’ai recréé un jeu Snake qui s’exécute dans votre navigateur en utilisant Chat GPT-4 et @Replitavec ZÉRO connaissance de Javascript le tout en moins de 20 minutes 𧵠pic.twitter.com/jzQzSRIkfz — Ammaar Reshi (@ammaar) 14 mars 2023



