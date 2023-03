Plus d’images en direct de Google Pixel 7A ont fui – Découvrez le tueur phare dans toute sa splendeur

Nous avons récemment reçu quelques images en direct du Google Pixel 7A accompagnées de nombreuses informations. L’information de cette fuite a confirmé les rumeurs précédentes qui circulaient concernant l’appareil. Et à partir de là, une chose à propos du téléphone est confirmée. Autrement dit, ce sera un excellent téléphone phare pour 2023.

Cependant, la fuite précédente a laissé beaucoup d’entre nous en vouloir plus. Sans oublier que les images précédemment partagées étaient également un peu floues. Eh bien, nos souhaits ont été exaucés. Des images en direct de haute qualité du Pixel 7A viennent de faire surface. Et honnêtement, Google a fait du bon travail avec l’appareil Pixel 7 économique.

Google Pixel 7A Nouvelles images en direct

Il est indéniable que le Pixel 7A ressemble assez au Pixel 7 vanille. Autrement dit, il est livré avec un écran perforé à l’avant. Cependant, les bordures de l’écran sont bien plus épaisses que celles de l’appareil standard. Mais bon, ça a toujours le même aspect, de l’avant vers l’arrière.

À l’arrière, le Pixel 7A est livré avec un verre incurvé et une visière pour appareil photo. La visière ici inquiète un peu les fans, compte tenu du fait qu’il y a eu de nombreux rapports concernant sa rupture automatique. Cependant, nous espérons que Google a travaillé sur ses matériaux en verre.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Néanmoins, les nouvelles images nous montrent que le Google Pixel 7A portera GHL1X comme numéro de modèle. Et il viendra avec 8 Go de RAM Samsung LPDDR5 et un module de stockage de 128 Go, vraisemblablement UFS 3.1. Les nouvelles images montrent également qu’il y a un port USB-C ci-dessous, et le téléphone aura une seule carte SIM.

Cela dit, le Pixel 7A devrait être lancé lors de l’événement Google I/O 2023, qui est prévu pour mai. Donc, vous n’avez pas à faire beaucoup d’attente. Et si vous voulez lire le reste des spécifications divulguées, consultez cet article.