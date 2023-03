L’étrange cas de la Lune photographiée par un Samsung : « Les photos sont fausses et la publicité est mensongère »

La société a fait passer des images améliorées par l’IA comme un produit d’un zoom optique. Le cliché ouvre une nouvelle question sur le concept du vrai et du faux à l’ère de l’IA.

C’est désormais devenu un cas, celui de la Lune photographiée par un Samsung S23 Ultra. Un cliché net, détaillé et faux. La question a été soulevée par un utilisateur de Reddit qui a montré avec une série de tests que l’image n’est pas la fille du Space Zoom (comme l’a suggéré Samsung) mais de l’intelligence artificielle.

En réalité, la photo de la Lune devient une excuse pour se demander ce qui rend une image fausse aujourd’hui. L’intervention d’une IA va devenir la pratique dans les clichés du futur, un peu comme ce qui s’est passé pour les filtres Instagram, désormais plus personne ne remettrait en cause une photo avec Color Adjustment. Ce n’est pas une question nouvelle, elle revient cycliquement à chaque fois que des techniques informatiques sont intégrées au processus photographique. Et le cliché de la Lune pris par le Samsung S23 Ultra pourrait devenir un précédent pour légitimer l’intelligence artificielle dans le processus de création d’une photographie.

Comment fonctionne l’intelligence artificielle de Samsung ?

Samsung utilise un modèle d’intelligence artificielle pour ajouter des détails aux images de la Lune. Le tir de base lui-même est médiocre, mais grâce à l’IA, il devient génial. Cela fonctionne comme d’habitude, des milliers d’images de la Lune sont transmises à l’IA afin qu’elle apprenne à la reconnaître et ajoute des détails si nécessaire pour améliorer la photo. L’appareil photo de Samsung ajoute ensuite des éléments qu’il a récupérés de son ensemble de données au-dessus des photos à l’aide de points d’ancrage reconnus dans notre prise de vue.

Le test Reddit pour montrer la déception

Un utilisateur de Reddit a décidé de passer un test décisif. Pas convaincu par le cliché, il décide de tester le zoom miraculeux de Samsung. Il a créé une photo intentionnellement floue de la Lune et l’a ouverte sur son écran d’ordinateur, puis a photographié l’image avec le S23 Ultra, et voilà, une photo parfaite de la lune est apparue sur son smartphone. L’IA a ajouté des détails qui manquaient sur la photo créant ainsi une nouvelle lune. « Les images de la lune de Samsung sont fausses. Le marketing de Samsung est trompeur. Il ajoute des détails là où il n’y en a pas (dans cette expérience, il a été intentionnellement supprimé) », explique-t-il dans un article.

Ce n’est pas nouveau. Quelque chose de similaire s’était produit en 2021 et il y avait aussi ce cas de demi-lune. En effet, Input Mag avait publié une longue prestation sur les « fausses photos détaillées de la Lune » prises par le Galaxy S21 Ultra. « Il n’y a pas de superposition d’image ou d’effets de texture appliqués lorsque vous prenez une photo », a expliqué Samsung, notant qu’il a utilisé l’intelligence artificielle pour détecter la présence de la Lune « pour offrir une fonction d’amélioration des détails en réduisant le flou et les bruits ».

La faute à Samsung

Samsung a expliqué dans un article que « la fonction de moteur d’amélioration des détails » lui permet de « supprimer efficacement le bruit et de maximiser les détails de la Lune pour compléter une image lumineuse et claire de la Lune », selon The Verge. Nous traduisons. L’entreprise prétend capturer les détails flous puis les agrandir grâce à l’IA.

Cependant, les tests utilisateurs de Reddit montrent que l’intervention est beaucoup plus invasive que cela. Il n’améliore pas les détails, il les crée à partir de zéro. Et c’est là que réside la faute de Samsung. Faire passer des images améliorées par l’IA comme le produit d’un zoom optique. Comme l’explique l’utilisateur de Reddit : « Si vous désactivez Scene Optimizer, vous obtenez l’image réelle de la Lune, qui est un désordre flou (comme il se doit, compte tenu de l’optique et du capteur utilisés). »

