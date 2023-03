Samsung attrapé à nouveau – falsifie la fonction de photographie de la lune

Il est assez courant que les marques de téléphones portables exagèrent leurs fonctionnalités. Cela indique que ces fonctionnalités ne fonctionnent pas vraiment aussi bien que le prétend la société. De plus, les publicités peuvent être un peu trompeuses car elles ne révèlent souvent pas les « termes et conditions ». Un utilisateur a posté sur Reddit qu’il avait prouvé que le modèle phare de Samsung Galaxy avait un comportement frauduleux en prenant des photos de la lune. L’utilisateur révèle des images d’une image de la lune avec une taille plus petite (170 x 170) sur l’écran. À ce moment, l’image était floue et les détails sur la lune ne pouvaient pas être montrés. Ensuite, l’utilisateur a éteint les lumières de la pièce et a pris une photo avec le téléobjectif du Samsung Galaxy S23 Ultra.

L’IA de photographie lunaire de Samsung a besoin d’être ajustée

Le résultat n’est pas une photo floue, mais une photo calculée et affinée de la lune qui est claire. En fait, de tels postes ont émergé sans cesse. Samsung a également indiqué que la fonction « d’optimisation de la scène » développée depuis le S10 peut utiliser l’IA pour aider à identifier le contenu de prise de vue du contenu de l’écran et aider à obtenir le meilleur effet d’imagerie.

De plus, pour filmer des scènes de lune, Samsung a ajouté un « moteur de reconnaissance de la lune » à son téléphone portable. Une fois que l’IA détecte la lune avec un téléobjectif à fort grossissement, l’appareil photo diminue la luminosité de l’écran et spécifie la meilleure luminosité. Ceci est pratique pour les téléphones portables pour obtenir une image claire de la lune.

De plus, lorsque l’utilisateur appuie sur le déclencheur, l’appareil photo exécutera automatiquement plusieurs étapes de calculs. Il fournira enfin une photo très lumineuse et claire de la lune, que l’on peut appeler photographie informatique. Cette fois, les internautes ont découvert une faille dans l’IA et rendu les images floues de la lune plus claires. On ne peut pas dire que les photos de lune de Samsung soient mauvaises. C’est juste l’algorithme de l’IA, et le degré d’acceptation varie d’une personne à l’autre.