Nvidia RTX 4070 est prêt à arriver sur le marché

Le très attendu GPU Nvidia RTX 4070 pourrait arriver sur le marché plus tôt que prévu. Selon un pronostiqueur réputéle GPU est prêt à sortir le 13 avril 2023. Et cette information est conforme aux rumeurs précédentes concernant la carte.

Il y a beaucoup de battage médiatique concernant la Nvidia GeForce 4070. Ce sera le premier GPU «abordable» de la série RTX 4000 de l’équipe verte. En fait, selon ce que suggèrent les rumeurs, le GPU aura un prix de 699 $, soit exactement le même prix de lancement que le RTX 3080.

À quoi s’attendre du Nvidia RTX 4070

La version non Ti du ​​RTX 4070 sera probablement basée sur le même GPU que le RTX 4070Ti. Et au cas où vous n’auriez pas vu le lancement de ce GPU, il est basé sur AD104. Cependant, la version non Ti sera livrée avec moins de cœurs. D’après ce que les rumeurs suggèrent, il y aura 5888 cœurs CUDA, ce qui représente une coupe de 1782 par rapport à la matrice pleine grandeur utilisée dans le modèle Ti.

Mais la bonne nouvelle est que le Nvidia RTX 4070 sera lancé avec les mêmes spécifications de mémoire que le 4070Ti. Cela indique que vous pouvez vous attendre à profiter de 12 Go de mémoire GDDR6 rapide sur une interface 192 bits. Les récentes fuites nous ont également donné une idée des besoins en énergie. Autrement dit, la carte comportera un TDP de 200W.

En comparaison, la Nvidia RTX 4070Ti présente une cote TDP de 285 W, ce qui suggère que la nouvelle carte sera plus économe en énergie. Néanmoins, compte tenu des spécifications supposées, vous pouvez vous attendre à ce que le RTX 4070 offre 29 TFLOPS de performances de calcul FP32. Et la bande passante mémoire attendue est actuellement de 504 Go/s.

Il convient de noter que le PDG de Nvidia prendra bientôt la parole au GTC le 21 mars 2023. Vous pouvez donc vous attendre à recevoir bientôt plus de mises à jour sur les produits de la série RTX 4000.